東海地方は、この先2週間は高温傾向で、平年より気温が高い日が多くなる見込みです。特に、週後半から、最高気温は平野部で15℃以上の所が多くなり、昼間はこの時期としては過ごしやすいでしょう。朝晩と昼間の気温差が大きくなる日もあるため、服装選びに注意が必要です。

今日15日は北風強く 防寒を

今日15日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっています。東海地方は、太平洋側の地域を中心に晴れていますが、岐阜県などで、雨や雪の降っている所があります。

この後も、冬型の気圧配置が続くため、太平洋側の地域は晴天が続くでしょう。岐阜県で、雨や雪が降っている所も、午後は次第に止んで、晴れ間が戻りそうです。なお、夕方にかけて、北寄りの風の強い状態が続く見込みです。強風や高波に注意してください。体感は気温以上の寒さとなるため、風を通しにくい服装でお過ごしください。

天気の崩れは17日(水)と20日(土)〜22日(月)頃

明日16日は、高気圧に覆われるため、強い風は収まるでしょう。穏やかに晴れる所が多いですが、岐阜県は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。

17日(水)は、前線が日本海に発生し、西日本から東日本を南下する見込みです。まとまった雨雲は、日中、東海地方を通過するでしょう。朝は、まだ晴れている所でも、天気が急変し、ザっと雨や雪が降る見込みです。天気マークに傘マークはありませんが、折り畳みの傘を持ってお出掛けください。

18日(木)は、高気圧に覆われて、一日を通してよく晴れるでしょう。19日(金)も、高気圧圏内で晴れる所が多いですが、夜は、湿った空気の影響で、雨の降りだす所がある見込みです。

20日(土)は、高気圧の縁を回って湿った空気が入りやすくなるため、広く雨が降るでしょう。22日(月)明け方頃まで、湿った空気や前線の影響で、天気がぐずつく見込みです。22日(月)の日中は、晴れ間が戻るでしょう。

平年より気温高め 週後半からかなり高くなりそう

週後半は、南からの暖かい空気が入るため、気温はぐんと上がりそうです。曇りや雨の日でも、気温は高く、厳しい寒さとはならなそうです。ただ、朝晩と昼間の気温差が大きい日もあるため、服装選びに注意が必要です。

気象庁からも「高温に関する早期天候情報」が発表されています。農作物などの管理にも注意してください。

23日(火)〜28日(日) 高温傾向続く クリスマス頃までかなり高め

23日(火)以降は、晴れる日が多いですが、クリスマス頃に天気が崩れそうです。この期間も、寒気の影響を受けにくく、最低気温、最高気温ともに、平年より高い日が続く見込みです。特に、クリスマス頃までは、気温は平年よりかなり高いでしょう。12月下旬としては、過ごしやすい日が多くなりそうです。