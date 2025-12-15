女優の瀬戸さおり（３６）が１５日、俳優の宮粼秋人（３５）と結婚したことを発表した。

インスタグラムのキャプションに「お世話になっている皆様へ、ご報告です」と記し、文章画像をアップ。「ご報告 私事で恐縮ではございますが、 この度、宮粼秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と連名で報告した。

白いドレスの上に黒のジャケット、手には花束を持って、茶色のスーツ姿の宮粼と見つめ合って笑顔を見せるショットをアップし「今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。 そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、 より良い作品をお届けできるよう努力してまいります」とつづった。

瀬戸は女性ファッション誌「ｎｏｎ−ｎｏ」の専属モデルとして活躍。昨年のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」に宰相の君（藤原豊子）役で出演したことも話題になった。年子の兄は俳優の瀬戸康史（３７）。

【瀬戸さおりの投稿全文】

ご報告

私事で恐縮ではございますが、 この度、宮粼秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます。

温かくご声援をくださる皆様、 これまでお仕事でご指導いただきました皆様、 友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、 このようなご報告をさせていただくことができ、 心より感謝いたします。

今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。 そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、 より良い作品をお届けできるよう努力してまいります。

感謝の気持ちを胸に、一日一日を大切に二人で歩んでまいりますので、 今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます。