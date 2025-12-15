「クオリティグロース」に厳選投資して長期保有、年率１０％超のリターンを実現するコムジェストの投資戦略
仏パリを拠点とする独立系運用会社のコムジェスト・グループの日本法人であるコムジェスト・アセットマネジメント（株）は１２月５日、東京で「コムジェスト パートナーズイベント２０２５」を開催した。コムジェストのファンドに投資する機関投資家やコムジェストの戦略を取り扱うＩＦＡ（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に対してグローバル株式運用チームのロー・ネジャー氏（写真：左）が担当する「グローバル株式戦略」について国内の投資家向けに初めて講演を行った。また、日本株運用チームのアナリスト兼ポートフォリオマネジャーであるリチャード・ケイ氏（写真：右）が「日本株式戦略」の運用の現状と見通しについて解説した。また、同チームのアナリストのヘヤン・ピン氏が投資している日本企業の現状について解説し、２０２５年からコムジェストに加わったアナリストの春田かすみ氏はコムジェストのチームワークの良さについて語った。そして、来場者からの質問に答えるＱ＆Ａセッションで率直な意見交換を行った。
コムジェストが運用するファンドは、代表口座のパフォーマンスでは「グローバル株式戦略」が１９９１年６月３０日の設定から２０２５年９月末までに年率１２．６％の運用成績となり、この期間の「ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド指数」の年率８．０％を上回っている。同じように、「日本株式戦略」も２００９年６月３０日の設定から２０２５年９月末までに年率１３．０％の成績と、この間のＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の年率１０．２％を上回る成績になった。同社の運用哲学は、向こう５年間で年率２ケタ以上の利益成長が実現できると期待される「クオリティグロース企業」を厳選し、長期で投資するというもの。企業のＥＰＳ成長率が長期的には株価に反映されるとの考えに基づいて運用している。
◆「グローバル株式戦略」はＥＰＳ成長率１４％
同社の「グローバル株式戦略」についてネジャー氏は、「２０２５年のＥＰＳ（１株当たり利益）成長率は、インデックスでプラス９．６％の見通しだが、コムジェストのポートフォリオはＥＰＳ成長率がプラス１３．９％と、より高い成長率の見通しがある企業に集中投資している」と紹介した。また、グローバル株式インデックスでは、米国テクノロジー株式を筆頭にテクノロジー株式の投資比率が高くなっているが、コムジェストのポートフォリオでは製薬会社などヘルスケア等も含めることで成長の源泉を分散して投資しているとした。ただ、株式市場の勢いはテクノロジー株式に強く、インデックスのＰＥＲ（株価収益率）は２０２４年から２０２５年にかけて８％程度拡大したが、コムジェストのファンドのＰＥＲは縮小したと振り返った。
ネジャー氏は、コムジェストが運用するポートフォリオの過去のバリュエーションの推移を振り返って、２０２１年のコロナ・ショック後に直近のピークを付け、その後は徐々にＰＥＲが低下しているとし、「現在は過去１０年で最低の水準にまでＰＥＲが低下している。この水準は非常に魅力的な投資機会だと考える」と語っていた。コムジェストのポートフォリオのＰＥＲが過去１０年で最も低い水準になってしまっているのは、「世界の投資家が過去になかったほど一部の銘柄に集中投資しているため」と解説した。
たとえば、「Ｓ＆Ｐ５００」構成銘柄の時価総額上位１０銘柄だけで、時価総額全体の４０％以上を占め、また、インデックスの動きへの寄与度が大きな銘柄は時価総額上位１０銘柄のうち９銘柄が該当するなど、米国の大型テクノロジー株式に集中した投資が続いている。これに対し、コムジェストのポートフォリオでは、２０２５年のパフォーマンス寄与上位１０社のうち、米大型テクノロジー企業は２社のみで、アイウェア世界最大手の仏エシロールルックスオティカや米製薬大手のジョンソン・エンド・ジョンソン、世界最大の美容企業の仏ロレアル等、多様な企業が名を連ねている。ネジャー氏は、「米ハイテク株ばかりが高パフォーマンスを残しているわけではない。市場の流れに左右されることなく、真に投資に値すると考える企業にしっかり投資を続けたい」と語っていた。
