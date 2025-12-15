¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ·èÄê¡ªÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤â¡¡¼ç±é¤ÏÂç¿¹¸µµ®¡¡¤¿¤¯¤äºÊ¤âÅÐ¾ì
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÆÃ½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤Ï¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Çºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤´¤Î¤¦¤¿¡×¤Ç¡¢NHK¡½FM¤ÇÍèÇ¯1·î3Æü¡Ê¸å10¡¦00¡Á10¡¦50¡Ë¡¢NHK¡½R1¤ÇÍèÇ¯1·î13Æü¡Ê¸å9¡¦05¡Á9¡¦55¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡9·î26Æü¤ËËÜÊÔºÇ½ª²ó¡ÊÂè130ÏÃ¡Ë¡£9·î29Æü¡Á10·î2Æü¤Ë4ÌëÏ¢Â³¤Ç¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¡Ê1ÏÃ15Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¡£Ä«¥É¥é¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¡õ¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞÎ¾Êý¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£
¡¡1992Ç¯¡ÊÊ¿À®4Ç¯¡Ë¡¢ÌÁÍ§¡¦Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Îºî¶ÊÃæ¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÏÆÍÁ³¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¿ó¤È¤Î¡È¤¢¤ëÌóÂ«¡É¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òËÂ¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡Ì¾¶Ê¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¿Íµ¤²Î¼ê¤Î²áµî¤ò»ý¤ÄÇòÄ»¶Ì·ÃÌò¤òËÜÊÔ¤ËÂ³¤¤¤Æµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤¿¤¯¤ä¤ÎºÊ¡¦³à¸¶·°Ìò¤ò»°±ºÆ©»Ò¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÄï»Ò¡¦È¬¾òÂçµÈÌò¤ò¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¢§Âç¿¹¸µµ®¡¡¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸½ª¤¨¤¿¸å¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¡È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÆ¤Ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤äºÙ¤«¤Ê¿´¾ð¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ËÍ¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¾ð¤ä´Ö¤¬¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤ÏÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤Ë¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤ÏËÜÅö¤Ë¸«¤É¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤äµ×ÊÝ¤µ¤ó¡¦»°±º¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀ§Èó¡¢Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§À©ºîÅý³ç¡¦ÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¸½¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ç±é¤Ë¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¡¦Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃ½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈÕÇ¯¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÁÛÁüÎÏ¤ä²¹¤«¤ß¤ò¡¢¿·Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£