◇NBA レイカーズ116ー114サンズ（2025年12月14日 モートゲージ・マッチャップ・センター）

レイカーズの八村塁（27）が14日（日本時間15日）の敵地サンズ戦で先発出場。第3Q途中に激昂するレブロン・ジェームズを止める場面があった。

事件は第3Qに起こった。レブロン・ジェームズは、この試合でサンズのディロン・ブルックスとマッチアップする場面が多く、イライラも募っていた。残り10分47秒でブルックスがボールを持って、レブロンとのマッチアップ。レブロンは好守備からブルックスをタフショットに追い込んだ。しかし審判の笛が鳴った瞬間に、落ちてきたボールをレブロンの方に叩こうとした。

すると、レブロンは激昂して一触即発ムードに。審判の笛にも疑問を持っていたため、審判にも強い口調で反論すると、テクニカルファールを吹かれた。八村が冷静に怒りが収まらないレブロンを抑えた。

ネットでは「珍しくレブロンが起こっている」「ブルックスとずっとやり合ってたからな…」「レブロン怖すぎる」「レブロンを止める八村すごっ！」などの声が上がった。