サッカーJ1・サンフレッチェ広島の監督にバルトシュ・ガウル氏が就任することが決定しました

ガウル氏は2010年ドイツのシャルケのユース監督に就任すると、マインツのユース監督など若者の育成に尽力。今季はライブツィヒのトップチーム アシスタントコーチを務めていました。

広島は今季、前監督のミヒャエル・スキッベ氏の下、FUJIFILM SUPER CUP 2025とルヴァンカップの2大会でタイトルを獲得。リーグは4位で終えています。

ガウル氏は「バルトシュ・ガウルです。サンフレッチェ広島という素晴らしいビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。クラブはすでに様々な成功を経験をしてきたと思いますが、その上でクラブ一丸となり、魅力的で、インテンシブで、クオリティの高いサッカーをしながら、結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョンです。また、サンフレッチェ広島にはとてもポジティブで、素晴らしいエネルギーを持ったファン・サポーターの皆さんがいると聞いているので、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」とコメントしました。