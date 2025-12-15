スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で4大会連続の五輪出場を確定させている22年北京五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）が15日、中国の家電メーカー「TCL」のブランドアンバサダーに就任し、東京都内で就任式と新商品発表会に臨んだ。

北京五輪では斜め軸に縦3回転、4回転する大技「トリプルコーク1440」を含むルーティンに成功し、3度目の挑戦で悲願の金メダルを獲得した平野歩。4度目の五輪シーズンは初戦となった「ザ・スノーリーグ」で初制覇を果たすと、先週のW杯開幕戦でも戸塚優斗、平野流佳らライバルを抑えて優勝。早々と五輪出場を確定させた。

これまで2戦を振り返り、「とにかく一番はケガをしないことを考えて、冷静に判断して、体も無事で結果も良かったので、まずは良かった」と振り返った平野歩。W杯開幕戦では表彰台を日本勢で独占したとあり、「特に日本人の勢いは全体的に上がっていて、レベルアップしている。自分もプッシュされて、いい刺激になっているのかなと思う」と明かした。

普段はスマホで練習動画などを見返しているという平野歩だが、テレビがある時には、接続して大画面で確認することもあるという。「携帯だとちょっと画面が小さいので、大きな画面でちょっとスローにして（見る）。回転が多いので、小さい画面では見にくい。大きい画面はより見やすく、リラックスしている時にできれば、スノボのモチベーションが上がる」と話した。

TCLは今年2月に国際オリンピック委員会（IOC）とワールドワイドオリンピックパートナーシップ（最高位スポンサー契約）を32年まで結んでいる。