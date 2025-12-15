【週刊プレイボーイ52号】 12月15日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円

【拡大画像へ】

集英社は「週刊プレイボーイ52号」を12月15日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。

今週号の表紙は、指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依さん。DVDのメイキング映像は39分。

過去最大級のサービスショットを披露している高崎かなみさんと、長澤茉里奈さんの30歳記念グラビアも掲載されている。

【逢田珠里依さん】

(C)カノウリョウマ／集英社

【里仲菜月さん】

(C)倉本侑磨／集英社

【長澤茉里奈さん】

(C)岡本武志／集英社

【高崎かなみさん】

(C)大辻隆広／集英社

【野村るなさん】

(C)藤本和典／集英社

【白川愛梨さん】

(C)小塚毅之／集英社

【東京オートサロン2026イメージガールA-class】

百田汐里さん、橘香恋さん、森脇梨々夏さん、苗加結菜さん (C)佐藤佑一／集英社

【クララプロダクション】

ぽたみうさん、フルートありささん、ちなぷぷさん、ゆでたまごさん、なな茶さん (C)HIROKAZU／後野順也／集英社

ぽたみうさん

フルートありささん

ちなぷぷさん

ゆでたまごさん

なな茶さん