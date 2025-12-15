【「さくらいろダイアローグ」1巻】 12月15日発売 価格：935円

ヒーローズは、沼ちよ子氏によるマンガ「さくらいろダイアローグ」1巻を12月15日に発売する。価格は935円。

本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている作品。秋田県を舞台に、音楽好きだが人前で歌えない少女・ナギと、東京から隣の家に引っ越してきた少年・ミナトという、2人の高校生の恋愛青春ストーリーが描かれる。

また、本作の発売を記念して、秋田県の応援書店にて購入者限定特典を配布する。

【特典】

加賀谷書店 茨島店

宮脇書店 秋田本店

【「さくらいろダイアローグ」1巻 あらすじ】

音が重なり出会えた二人の田舎町に流れる春の色

北東北の田舎町に暮らす桜庭ナギ。「歌がヘタ」と言われ、好きな歌も人前では歌えなくなり、何もないこの町に息苦しさを感じていた。高校一年の春、周りに誰もいないなのを確認し、ナギは歌を口ずさんでいたのだが、それを東京から引っ越してきた佐倉ミナトに聞かれてしまう。それは春雷のような、二人の運命を変える出会いとなる--。

(C)沼ちよ子 / ヒーローズ