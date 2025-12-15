香川県内で特殊詐欺の被害が相次いでいることを受け、香川県警はきょう（15日）県内各地で啓発活動を行いました。

【写真を見る】特殊詐欺やSNS型投資詐欺などに気をつけて 県警がいっせいに啓発活動 県内の先月末までの被害額は約33億4,800万円【香川】

「年金の日です。特殊詐欺に気をつけてください。最近多いんで」

啓発活動は年内最後の年金支給日にあわせて、県内の金融機関や商業施設など54か所で一斉に行われたものです。このうち高松市にあるJAの直売所では、警察官らがチラシを配り、被害防止を呼びかけました。

香川県内の先月末までの特殊詐欺などの被害額は約33億4,800万円と過去最悪の状況で、香川県は「特殊詐欺等警戒全県警報」を発令しています。

（高松北警察署 地域第一課 川井丘大巡査長）

「おかしいなと思ったことには、いったん電話を切っていただいてゆっくり考える時間を作ってください」

香川県警では、SNSで「投資で儲かる」といった言葉が出た時には、詐欺を疑うよう呼びかけています。