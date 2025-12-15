ヘブン（トミー・バストウ）は、日本の怪談を独自の解釈で情緒豊かな物語に仕立て上げ、世界に広めたラフカディオ・ハーンこと小泉八雲がモデル。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第56話は、ヘブンが怪談を知る記念すべき回だ。そのきっかけとなったのは、“金縛り”だった。

金縛り（＝睡眠麻痺）は全身の筋肉が弛緩し、力が入らないレム睡眠中に脳だけが覚醒することによって生じる。ゆえに「意識はあるのに体が動かない」状態になるのだ。またレム睡眠中は不安・恐怖などの感情をコントロールする脳内の扁桃体が活発になるため、幽霊などの恐ろしい幻覚が見えやすいのだという。不規則な生活やストレスなどによる睡眠リズムの乱れ。リヨ（北香那）からのプロポーズを受け、初めて自身の壮絶な過去を明かしたことで蓋をしていた悲しみが溢れ出したのだろうか。ヘブンは連日、金縛りに遭っていた。

この時代はまだ医学的に解明されておらず、金縛りは霊的な現象と考えられていた。そのため、トキ（髙石あかり）はヘブンにお祓いを勧めようとするが、どう説明していいか分からない。頼みの錦織（吉沢亮）もこのところ、ヘブンを迎えに来ない日が続いていた。ヘブンに訳を聞いても「ニシコオリサン、ワタシノコト、キライ」と言うばかり。しかし、それは大きな誤解だった。

ヘブンを「先生」ではなく「さん付け」で呼び始めるなど、自ら距離を縮めようとしていた錦織。しかし、そんな矢先、ヘブンがかつて愛を誓い合ったマーサ（ミーシャ・ブルックス）を幸せにするどころか、傷つけてしまったことをきっかけに、誰とも深く関わらないと心に決めていることを知った。少なからず友情を感じていた錦織はショックを受けたのだろう。これ以上、情が移らないように、ヘブンと学校以外でのつき合いをやめることを決め、トキにもそのことを伝える。錦織が感じている寂しさが、トキにはよく理解できた。

だが、ヘブンが錦織やトキとの間に一線を引くのはある種の愛だ。ヘブンは自分が深く関わると相手を傷つけてしまうと思い込んでいるから、錦織のこともトキのことも、好きだからこそ傷つけたくなくて、自分から遠ざけようとしてしまうのだろう。錦織とトキは自分たちの一方的な“片思い”だと思っているが、実は“両片思い”なのである。全員、肝心なことほど口にできない不器用さんたちゆえに、思いがすれ違ってしまうのがなんとももどかしい。

ただ、少なくともトキはヘブンが日本にいる間は女中としての務めを全力で果たそうと思っているのではないだろうか。錦織にお祓いを英語で説明する文章を書いてもらい、カタコトで一生懸命伝えるトキ。ヘブンは興味を示し、教え子の一人・正木（日高由起刀）に紹介してもらった大雄寺でさっそくお祓いを受けることになった。幽霊や妖怪と聞いたら真っ先に飛びつくオカルトマニアのトキは、初めてのお祓いに大興奮。物々しい雰囲気が漂う中、ニヤつきを抑えるあまり鼻が膨らんだ表情に思わず笑ってしまった。そのせいで緊張感は失われてしまったものの、住職を演じる伊武雅刀の読経は素晴らしく、制作統括の橋爪國臣は「現場には、大雄寺のご住職にも来ていただきました。とても満足しておられて、『いいですね』とひたすらおっしゃっていたのが印象的でした」とコメントしている（※）。

ヘブンも寺の風情をたいそう気に入り、その様子を見た住職は「せっかく気に入っていただけたなら、面白い話を聞いていただけませんか？ 我が寺に伝わる怪談がございまして」と持ちかける。小泉八雲が愛したという大雄寺の怪談とは、どのような話なのか。ヘブンの今後の人生にも大きな影響を与えそうな怪談話を、伊武の語りとともにじっくりと楽しみたい。

