「日本はクレイジーなタレントが絶えない」得点ランク首位に１点差！20歳の日本代表FWに韓国驚愕！「オランダに続いてベルギーの得点王も輩出するのか」
日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は現地12月13日に開催されたベルギーリーグの第18節で、強豪アンデルレヒトとアウェーで対戦。１−２で敗れた。
そのアンデルレヒトからレンタル中の日本代表FW後藤啓介は53分、PKのキッカーを担い、相手GKの逆を突いて、しっかり決めてみせた。
20歳のストライカーは、これが今シーズンの６点目。得点ランキング首位まで１点差と、得点王にも現実味が出てきた。
この事実に驚愕したのが韓国メディア『OSEN』だ。「クレイジーなタレントが絶えない日本サッカー、オランダに続いて、ベルギーの得点王も輩出するのか」と見出しを打ち、「日本サッカー界は、驚異的な才能を持つ選手を次々と輩出している」と伝えた。
「リーグ６ゴール目を記録した後藤は、得点ランキング２位に上がった（１位が６人いるため、実際は７位）。 １位とはたった１点差で得点王まで狙えるペースだ」
記事は「日本で注目される欧州組のアタッカーはまだいる。オランダリーグでフェイエノールトの上田綺世が18ゴールを決めて、得点ランキングトップを独走している。 ２位のフース・ティル（PSV）の11ゴールを７点もリードしている」と続けた。
後藤と上田。欧州リーグで、２人の日本人得点王が誕生すれば、偉業というほかないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】保有元の強豪から冷静に決めた！後藤啓介の今季６点目
