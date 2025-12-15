U¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¤äÂç´ØÍ§æÆ¤é27Ì¾¤ò¾·½¸
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï15Æü¡¢º£·î¤Î³èÆ°¤ËÎ×¤àU¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¸©¤Î¡Ø¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à⽔⼾¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØIBARAKI Next Generation Cup2025¡Ù¤ËÎ×¤àU¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¡£Æ±Âç²ñ¤Ë¤ÏU¡Ý21´ØÅì⼤³ØÁªÈ´¤È¡¢U¡Ý21ÅìËÌÂç³ØÁªÈ´¡¢U¡Ý21 ALL IBARAKI¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢U¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£·î24Æü¤ËU¡Ý21´ØÅì⼤³ØÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¸å¡¢Æ±27Æü¤Ë3°Ì·èÄêÀï¡¿·è¾¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2005Ç¯⽣¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÁª⼿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢DF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤äMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¤é¤¬¾·½¸¡£³¤³°ÁÈ¤ÏMFÄöÌÀÆüËã¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÈFWÆ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Î2Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
12¡¡¾®ÎÓ¾Å·¡ÊFCÅìµþ¡Ë
1¡¡¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
23¡¡¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§DF
19¡¡±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
15¡¡»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
3¡¡üâ¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
7¡¡ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë
5¡¡´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë
2¡¡±ÊÌî½¤ÅÔ¡Ê¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡Ë
21¡¡ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
25¡¡²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë
22¡¡¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¢§MF
14¡¡Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
16¡¡¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë
4¡¡ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
27¡¡ÄöÌÀÆüËã¡Ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
26¡¡ÌðÅÄÎ¶Ç·²ð¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
18¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
6¡¡ÅèËÜÍªÂç¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
13¡¡Àî¹çÆÁÌÒ¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
¢§FW
10¡¡¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë
17¡¡µ×ÊÆÍÚÂÀ¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë
8¡¡ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
20¡¡¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë
9¡¡²£»³Ì´¼ù¡ÊFCº£¼£¡Ë
24¡¡Æ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
11¡¡ÀÐ¶¶À¥Æä¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
