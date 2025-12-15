欧州組は２人、大学生は８人、ベストヤングプレーヤー受賞者も。大岩剛監督が率いるU-22日本代表のメンバー発表。「IBARAKI Next Generation Cup」に参戦
日本サッカー協会は12月15日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」に出場するU-22日本代表のメンバーを発表した。
指揮を執るのは大岩剛監督。今季のJリーグでベストヤングプレーヤー賞に選ばれた岡山の佐藤龍之介や、水戸のJ１初昇格に貢献した齋藤俊輔らが選出された。
選ばれた27人は以下のとおり。
GK
１ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
12小林将天（FC東京）
23荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
２永野修都（ガイナーレ鳥取）
３郄橋仁胡（セレッソ大阪）
５関富貫太（桐蔭横浜大）
７梅木 怜（FC今治）
15市原吏音（RB大宮アルディージャ）
19塩川桜道（流通経済大）
21土屋櫂大（川崎フロンターレ）
22森壮一朗（名古屋グランパス）
25岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
４石渡ネルソン（いわきFC）
６嶋本悠大（清水エスパルス）
13川合徳孟（ジュビロ磐田）
14大関友翔（川崎フロンターレ）
16小倉幸成（法政大）
18佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
26矢田龍之介（筑波大）
27碇明日麻（ハノーファー／GER)
FW
８齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
９横山夢樹（FC今治）
10古谷柊介（東京国際大）
11石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
17久米遥太（早稲田大）
20ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
24道脇 豊（ベフェレン／BEL)
茨城県サッカー協会の公式サイトによると、「IBARAKI Next Generation Cup2025」は茨城県内サッカー選手育成の集大成と位置づけられ、選手および指導者に非日常の刺激を提供することを目的に、「育成いばらき」事業として開催。また、国内トップレベルとなる今大会には、県内の若手審判員を積極的に割り当てることで、次代を担う審判員の育成も担う。
大会は12月24日から27日に、ケーズデンキスタジアム水戸で行なわれる。U-22日本代表ほか、U-21関東大学選抜、U-21東北大学選抜、U-21ALL IBARAKIが参加する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
指揮を執るのは大岩剛監督。今季のJリーグでベストヤングプレーヤー賞に選ばれた岡山の佐藤龍之介や、水戸のJ１初昇格に貢献した齋藤俊輔らが選出された。
選ばれた27人は以下のとおり。
GK
１ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
12小林将天（FC東京）
23荒木琉偉（ガンバ大阪）
２永野修都（ガイナーレ鳥取）
３郄橋仁胡（セレッソ大阪）
５関富貫太（桐蔭横浜大）
７梅木 怜（FC今治）
15市原吏音（RB大宮アルディージャ）
19塩川桜道（流通経済大）
21土屋櫂大（川崎フロンターレ）
22森壮一朗（名古屋グランパス）
25岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
４石渡ネルソン（いわきFC）
６嶋本悠大（清水エスパルス）
13川合徳孟（ジュビロ磐田）
14大関友翔（川崎フロンターレ）
16小倉幸成（法政大）
18佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
26矢田龍之介（筑波大）
27碇明日麻（ハノーファー／GER)
FW
８齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
９横山夢樹（FC今治）
10古谷柊介（東京国際大）
11石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
17久米遥太（早稲田大）
20ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
24道脇 豊（ベフェレン／BEL)
茨城県サッカー協会の公式サイトによると、「IBARAKI Next Generation Cup2025」は茨城県内サッカー選手育成の集大成と位置づけられ、選手および指導者に非日常の刺激を提供することを目的に、「育成いばらき」事業として開催。また、国内トップレベルとなる今大会には、県内の若手審判員を積極的に割り当てることで、次代を担う審判員の育成も担う。
大会は12月24日から27日に、ケーズデンキスタジアム水戸で行なわれる。U-22日本代表ほか、U-21関東大学選抜、U-21東北大学選抜、U-21ALL IBARAKIが参加する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！