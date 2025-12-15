松田里奈1st写真集より高台の展望台で撮影した黒のワンピース姿公開！全国6つの大型書店でパネル展開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』（2026年1月20日発売）より、新規カットが解禁。併せて、2026年1月20日から2月2日までパネル展の開催が決定した。

■写真集には“一緒にゴンドラに乗っている気分”を味わえるカットも

公開されたのは、ロープウェイで辿り着いた高台の展望台での様子。

写真集本編には、この他にも“一緒にゴンドラに乗っている気分”を味わえるカットも掲載。デート気分を楽しめるような内容になっている。

PHOTO BY 北浦敦子

■パネル展開催決定

さらに、全国6つの大型書店でパネル展の開催が決定。各書店のテーマは以下のとおりで、期間はすべて2026年1月20日から2月2日まで。

◎紀伊國屋書店 新宿本店「#しっとりまつり」

いつもの松田とはひと味違う、大人の魅力が光るカットを厳選。儚く美しい表情に、思わず息を呑むような展示となっている。

◎紀伊國屋書店 梅田本店「#はしゃぎまつり」

新宿本店の「#しっとりまつり」とは一転、梅田本店のパネルには、いつもの明るくてかわいらしい松田が存分に感じられるカットを集めた。初めてのニュージーランドを楽しむ松田の、自然体の表情が詰まった展示となっている。

◎SHIBUYA TSUTAYA「#にっこりまつり」

みんな大好き“まつりスマイル”が大集結！ 街中でも、トラムでも、レストランでもーー。にっこにこの松田に癒されよう。

◎HMV＆BOOKS SHIBUYA「#きゅんまつり」

本編には載せきれなかった“きゅんカット”を多数掲出。至近距離で笑いかけられて、目が合って、リラックスした雰囲気のなかで。松田にきゅんきゅんするひと時が楽しめる。

◎タワーレコード渋谷店「#もぐもぐまつり」

SNSでも大人気の“もぐもぐ”シーンを集めた。食べることが大好きだという松田。美味しいものを頬張る幸せそうな表情に、あなたもきっと幸せな気持ちになれるはず。

◎星野書店名古屋パッセ店「#ひとりじめまつり」

街で、ビーチで、部屋で、松田をひとりじめできるカットを集めた。一緒にニュージーランドで暮らしているような気分になれること間違いなし。

■書籍情報

2026.01.20 ON SALE

松田里奈 1st写真集『まつりの時間』

