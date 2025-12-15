日経225先物：15日正午＝820円安、5万110円
15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比820円安の5万110円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万92.1円に対しては17.90円高。出来高は2万2643枚となっている。
TOPIX先物期近は3419ポイントと前日比11ポイント安、現物終値比1.81ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50110 -820 22643
日経225mini 50110 -815 380893
TOPIX先物 3419 -11 33194
JPX日経400先物 30885 -145 4122
グロース指数先物 649 +0 5116
東証REIT指数先物 1963.5 +6.5 40
株探ニュース
