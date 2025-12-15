　15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比820円安の5万110円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万92.1円に対しては17.90円高。出来高は2万2643枚となっている。

　TOPIX先物期近は3419ポイントと前日比11ポイント安、現物終値比1.81ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50110　　　　　-820　　　 22643
日経225mini 　　　　　　 50110　　　　　-815　　　380893
TOPIX先物 　　　　　　　　3419　　　　　 -11　　　 33194
JPX日経400先物　　　　　 30885　　　　　-145　　　　4122
グロース指数先物　　　　　 649　　　　　　+0　　　　5116
東証REIT指数先物　　　　1963.5　　　　　+6.5　　　　　40

