イオンで整え、風で仕上げる。2モードで美髪にも肌にも寄り添う【サロニア】のドライヤーがAmazonに登場中‼
特別感も、使いやすさも、ひとつに凝縮【サロニア】のドライヤーがAmazonに登場!
サロニアのドライヤーは、非売品のオリジナルステッカーが付属した特別仕様モデル。
低温で広範囲に風を当てる設計と、大風量により、髪をやさしく素早く乾かす。マイナスイオン量は従来比120パーセントで、傷んだ髪をイオンコーティングしながらケアできる。
髪の表面を整える温冷自動切替の「GLOSSモード」と、頭皮や肌にやさしい温度で仕上げる「SKINモード」の2モードを搭載。
すべてのモードで風量調整が可能なため、スタイリングもドライも思い通りに仕上げられるアイテムだ。
