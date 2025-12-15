『絶対零度』国家か娘か、総理に迫る究極の決断【最終話あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の最終話が15日に放送される。放送を前にあらすじと場面写真が公開された。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■最終話あらすじ
連続殺人事件で逮捕された野村翔（北代高士）の供述から、すべての犯行が久慈幹二（池内万作）の指示によるものと判明。一連のサイバーテロの背後に久慈がいるとみてＤＩＣＴは捜査を進める。清水紗枝（黒島結菜）は、桐谷杏子（板谷由夏）の娘・カナ（白本彩奈）誘拐事件での脅迫電話の発信源を特定。声の主が久慈で、都内にいることを突き止めた。
しかし、名前も顔も判明している久慈の足取りがつかめず、山内徹（横山裕）、南方睦郎（一ノ瀬颯）、掛川啓（金田哲）らは不安を募らせる。二宮奈美（沢口靖子）は「どんな人間も情報を完全には消せない。必ず私たちで見つけよう」と鼓舞する。奈美は首相官邸で杏子に状況を報告。杏子はカナが拘束されているとみられる“レンガラ民主共和国”に対し協力を要請していたが、返答は得られていない。佐生新次郎（安田顕）は、インターポールでさえレンガラには踏み込めず、隣国のタイも協力に消極的だと説明。誘拐が事実と断定できれば救出チームを派遣できるが状況はこうちゃくしていた。
そんな折、杏子に誘拐犯から連絡が。犯人は、２日後にタイで開かれる首脳会談で“日本からレンガラへの50兆円の無償援助”を発表するよう要求、「言及しなければ娘を殺す」と脅迫。軍事独裁政権のレンガラへの援助は、日本が国際社会から孤立することを意味していた。首脳会談までに久慈を捕まえ、カナを救出するしか道はない中、ＤＩＣＴが総力戦で動き出す。
