きしたかの・高野、涙目になって絶叫「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」 まさかの姿に芸人仲間がフォロー
お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAのバラエティー番組『チャンスの時間』#341が14日に放送された。
【写真】めっちゃ可愛い笑顔！高野の奥さん・まゆるか
この日の放送では、芸人でさえ面白くできないデリケートな話“柔らかい部分”を、お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾を放送。ピン芸人・お見送り芸人しんいち、お笑いコンビ・きしたかのの岸大将、ちゃんぴおんず、パンプキンポテトフライの谷拓哉が参加し、今まで言えなかった“触れていいか分からない”話を披露した。
また、お見送り芸人しんいちが放った一言で、高野が涙目になって反論する場面も。“柔らかい話”の連発で感情を爆発させた高野に、お見送り芸人しんいちは「高野はこうやって怒っても、家に帰ったらキレイな奥さんがいるからいいよな」と茶々を入れる。瞬間的に「キレイじゃねぇよ、俺の奥さんは」と返した高野に、お見送り芸人しんいちは「ほんまにまるゆかのこと大好きで、褒めたのに…」と苦笑した。
高野は「そんな奴いねぇよ、俺しか」と静かなトーンで漏らすと、徐々に感情が昂っていき「嫌われ者同士で結婚したんだ、俺たちは」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」と絶叫。見かねた芸人たちが「違うよ」「みんな2人とも大好き」とフォローしたものの、涙目になりながら「余りもので結婚したんだよ」と叫んだ高野にスタジオは笑いと悲哀に包まれた。
【写真】めっちゃ可愛い笑顔！高野の奥さん・まゆるか
この日の放送では、芸人でさえ面白くできないデリケートな話“柔らかい部分”を、お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾を放送。ピン芸人・お見送り芸人しんいち、お笑いコンビ・きしたかのの岸大将、ちゃんぴおんず、パンプキンポテトフライの谷拓哉が参加し、今まで言えなかった“触れていいか分からない”話を披露した。
高野は「そんな奴いねぇよ、俺しか」と静かなトーンで漏らすと、徐々に感情が昂っていき「嫌われ者同士で結婚したんだ、俺たちは」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ」と絶叫。見かねた芸人たちが「違うよ」「みんな2人とも大好き」とフォローしたものの、涙目になりながら「余りもので結婚したんだよ」と叫んだ高野にスタジオは笑いと悲哀に包まれた。