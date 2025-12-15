瀬戸康史の妹・瀬戸さおり、宮崎秋人と結婚 密着して見つめ合う2ショット 連名の“直筆署名”も【報告全文】
俳優・瀬戸さおり（36）と宮崎秋人（35、※崎＝たつさき）が15日、それぞれのSNSを更新し、結婚を発表した。
【写真】幸せそう！寄り添い見つめ合う宮崎秋人＆瀬戸さおり
連名の書面を通じて「ご報告」を行い、「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。
「温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします。今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります」と伝えた。
密着して見つめ合う、仲睦まじい2ショットも披露。書面の最後には「宮崎秋人」「瀬戸さおり」とそれぞれ直筆署名を添えた。
瀬戸は、1989年9月19日生まれ、福岡県出身。映画『Bright Audition』（14年）、映画『ラブ&ピース』、ドラマ『ドS刑事』、ドラマ『トットちゃん！』、ドラマ『七人の秘書』などに出演。兄は俳優の瀬戸康史。
宮崎は、1990年9月3日生まれ、東京都出身。若手男性俳優集団D-BOYSのメンバーとして活動。ミュージカル『薄桜鬼』や、舞台『弱虫ペダル』など舞台を中心に活動。16年5月、松田凌、北村諒と共にユニットUnknown Number!!!で「キボウノヒカリ」で歌手デビュー。ドラマなどにも多数出演する。
■ご報告（全文）
私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
温かくご声援をくださる皆様、これまでお仕事でご指導いただきました皆様、 友人、そして家族の深い理解と支えがあってこそ、このようなご報告をさせていただくことができ、心より感謝いたします。
今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあたたかい家庭を築いていきます。 そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります。
感謝の気持ちを胸に、一日一日を大切に二人で歩んでまいりますので、今後とも夫婦共々よろしくお願い申し上げます。
宮崎秋人
瀬戸さおり
