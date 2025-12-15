『モスラ』アニバーサリー記念＜モスライヤー＞開始 グッズ・POPUP登場で『ゴジラVSモスラ』４Kデジタルリマスター化決定
東宝は15日、ゴジラに登場する『モスラ』アニバーサリーを記念し、2026年＜モスライヤー＞をスタートさせることを発表した。モスライヤーを記念したアート・グッズ・POPUPが登場し、ゴジラ70周年記念企画としてスタートしたゴジラ・シアターにて、モスライヤーにあわせて『ゴジラVSモスラ』の４Kデジタルリマスター化が進行中であることが明らかになった。
【写真】クオリティやばい！モスラのフィギュア＆箸置き…販売グッズ
ゴジラと並び、東宝特撮作品の中で屈指の人気を誇る怪獣、モスラ。1961年公開の『モスラ』に初登場し、『モスラ対ゴジラ』『ゴジラVSモスラ』などゴジラシリーズで数多くの作品でも活躍。1996年公開の『モスラ』から始まる、平成モスラ3部作では再びスクリーンの主役となった。
2026年は平成モスラ3部作から30周年、また初登場から65周年とダブルアニバーサリーとなる。
そのモスラを記念して「モスライヤー」がスタート。昨年の「バーニングゴジラ・イヤー」に続き、記念ロゴが解禁。大きな翅がデザインされ、彩り豊かな配色はこれからのゴジラシリーズをさらに盛り上げてくれる“極彩色”のロゴとなっている。
■モスライヤーを記念したアート・グッズ・POPUPが登場
記念ロゴの解禁と共に、モスライヤーを盛り上げる色とりどりなグッズが登場。フィギュアだけでなくアート作品・雑貨まで、さまざまな“極彩色”なグッズが登場する。
コラボ名：独自のテーマで作品を世に送り続けている日本画家 村上裕二氏によるモスライヤー記念の作品が登場
発売予定日：2026年3月4日〜 日本橋高島屋にて展示予定
ポイント：ゴジラの日本画を多く世に送り出してきた村上裕二氏が、モスライヤーを記念して作品を制作！今回は村上裕二氏のコメントと共に、その一部を初公開する。
イベント名：大モスラPOP UP STORE
メーカー名：(株)CRAZY BUMP
開催日：2026年１月29日〜3月1日
場所：中野ブロードウェイ 3F 墓場の画廊
ポイント：モスライヤーを記念し、昨年の大メカゴジラPOP UP STOREに続き「大モスラPOP UP STORE」が開催！開催記念のレトロタイプソフビや、大モスラPOP UP STORE限定のアパレル・グッズなどを取り扱い予定。開催時には当時撮影で使われた小道具なども店頭に展示予定。
イベント名：モスラ特別展
企画内容：平成モスラシリーズに特化した、さまざまな「モスラ」作品の展示を楽しめる。「平成モスラシリーズ」に登場する“モスラレオ”と幼虫の撮影に使われたプロップやモスラの卵など、「モスラ」の勇姿を体感できる展示が集結。
実施期間：2025月12日20日（土）〜2026年9月13日（日）まで
※道頓堀本店のPOP UP店舗は1月31日（金）までとなります。
ニジゲンノモリ住所： 〒656-2301 兵庫県淡路市楠本2425番2号
■モスラとは？
1961年公開『モスラ』で初登場する巨大な蛾怪獣。多くのゴジラシリーズにも登場。劇中で幼虫から繭となり美しい成虫となる変態を遂げる怪獣で、自らの子だけでなく地球や人間を守るために戦う。その雄姿と丸みを帯びた顔とカラフルな姿から、幅広い支持を得ている。
（C）TOHO CO., LTD.
