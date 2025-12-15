『WIND BREAKER』入場者特典第2弾決定 アニメ描き下ろしイラストステッカー配布へ
公開中の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の入場者プレゼント第2弾が、【＜防風鈴＞1年生のアニメ描き下ろしイラストステッカー】に決定した。配布は19日から全国の上映劇場（一部劇場を除く）で開始され、数量限定で、無くなり次第終了となる。
【動画】山下＆濱尾のインタビュー入り特別映像＆最新予告編
今回の特典は、アニメ『WIND BREAKER』のキャラクターデザインおよび総作画監督を務める川上大志氏による描き下ろしイラストを使用したステッカー。描かれているのは、＜防風鈴＞1年生の桜、楡井、蘇枋、杉下の全4種（ランダム配布）で、実写映画では水上恒司、木戸大聖、綱啓永、JUNONがそれぞれ演じている。
実写映画のキャラクターポスターと同一アングルで構成された“アニメ版ビジュアル”となっており、実写とアニメ、二つの世界観がリンクする特別仕様。アニメファンにとっても魅力的な特典となっている。詳細は、公式サイトおよび各劇場の案内を確認できる。
