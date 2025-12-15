テレ東、初の国際共同制作ショートドラマ配信 「ShortMax」「TopShort」とタッグ
テレビ東京は15日、海外の主要ショートドラマ配信プラットフォーム「ShortMax」および「TopShort」との国際共同制作によるショートドラマ2作品を、2025年度内に配信すると発表した。国際共同制作ショートドラマを配信するのはテレ東として初めて。
【画像】ショートドラマとしても配信するテレ東『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re：venge』
テレ東では、2024年にショートドラマ配信アプリ「BUMP」とコラボレーションしたオリジナルドラマ3作品を制作・配信した。さらに、今月には放送とショートドラマが連動した『夫を社会的に抹殺する5つの方法 Re:venge』などの作品を発表し、その取り組みを強化させている。
こうした取り組みの延長線上にある新たな挑戦。世界的に急成長しているショートドラマ市場において、テレ東らしい独自性と海外のショートドラマ制作手法を掛け合わせることで、これまでにない“グローバル発信型ショートドラマ”を目指す。
「ShortMax」 はSHORTTV LIMITED が提供する縦型ショートドラマアプリ。世界177以上の国と地域でサービスを展開し、アプリでは16言語に対応している。2025年2月にはグローバルDAU（デイリー・アクティブ・ユーザー）が1000万人を超え、アメリカ、ヨーロッパ、日本および東南アジアで急速に成長をしているサービス。
「TopShort」はシンガポールで設立されたCREST DIGITAL MEDIA PTE.LTD.が提供する縦型ショートドラマアプリ。2023年より日本のオリジナルショートドラマ制作を開始し、これまでに50本以上の作品を制作・配信。日本市場を中心に、北米、韓国、東南アジアなどにも展開しており、YouTubeチャンネルを通じた多言語配信ネットワークの登録者数は1700万人以上、月間動画再生回数は約3億回に上る。
