宮野真守、横浜アリーナ公演で日本ツアー完結 “最高のバケーション”を約1万人と共有した一夜
声優・俳優・アーティストとしてマルチに活躍する宮野真守が、ライブツアー『MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜』の日本公演最終日を神奈川・横浜アリーナで開催した。同ツアーはニューアルバム『FACE』を携えて11月より宮城・兵庫・神奈川の3都市で行われたもので、横浜2日目となる12月14日公演が日本公演の千秋楽となった。
リゾートホテルをテーマにした同ツアーは、“VACATIONING＝休暇”のコンセプトのもと、常夏のバカンス気分をファンと共に味わう非日常の空間を演出。この日は全20曲（ダブルアンコール含む）をパフォーマンスし、約1万人の観客を魅了した。
ライブは、ホテルの扉が開いて南国の風景が広がるオープニングムービーからスタート。サングラスにハーフパンツ姿で登場した宮野は、自身が作詞を手がけた「VACATIONING」で、6人のダンサーとともに開放感たっぷりに幕を開けた。「DRESSING Tropical Remix」「SUPER★SOUL」「BREAK IT!」とアップテンポな楽曲を畳みかけると、メドレー企画「Dirty Orange REMIX 2025」では5曲を連続で披露。軽快なステップや記念写真の演出、シャツを大胆にはだけた姿に黄色い歓声が上がった。
ファンとの掛け合いが楽しい「ジャンプしてみて」では会場が一体となってジャンプ。MCでは。歌詞の内容に合わせて“オニーチャン”“オネーチャン”“オトーチャン”“オカーチャン”と客席を呼びかけ、会場に笑顔を届けた。
続いては扉の先にヨーロッパの街並みが映し出され、赤いスーツ姿の宮野が情熱的な「Kiss me now」を披露。さらに、ゲーム『崩壊：スターレイル』の楽曲モチーフでもある「零光」ではドラマチックに歌い上げ、圧巻の表現力で会場を引き込んだ。
さらに、「Apollo」を“Let's kiss！”の一声とともに甘く届け、横浜限定曲として「ヒカリ、ヒカル」も披露。歌う前に「いつまでも僕の声を届けていきます」と語り、続く「繭」ではジャジーなピアノアレンジで“大人のマモ”を感じさせた。
幕間映像「1日富士急 VACATIONING!」では、俳優・高木俊（高＝はしごだか）との富士急ハイランド訪問の模様を収録。バラエティ番組風の映像で笑いと癒しを届けた。
後半はデニム地の新衣装で登場し、「Mirror」「IT’S THE TIME」「Greed」などダンサブルな楽曲を連続披露。「R.P.G」ではソロダンスで盛り上げ、「Kiss×Kiss」ではトロッコで客席を巡りながらファンと直接交流。MCでは「VACATIONING」について「どんなにつらく大変なときでも、その宝物のような思い出にアクセスできるように」と語り、「ずっとみんなのそばにいます！」と力強く宣言。ラストナンバー「シャイン」では会場を二分してコール＆レスポンスを行い、大きな一体感で締めくくった。
アンコールでは「ジャーニー」をパフォーマンス。その後、宮野いわく「唯一ふざけられる時間です（笑）」というMCでバンドメンバーやダンサーら“チームマモ”らと愉快に語らいつつ、新情報を告知。今回の公演の模様がWOWOWにて来年2月に独占放送されること、3月14日にニッポン放送主催のホワイトデーイベントが開催されることが発表された。
続けて「カノン」が披露され、さらに“Wアンコール”の声援を受けて、ライブでは久々となる「オルフェ」を歌唱。「本当ならこの場所にずっといたい」「みんなと一緒に遊んでいたい」と素直な思いを語り、再びトロッコでアリーナを回遊。ラストはファンとともにジャンプして笑顔でフィナーレを迎えた。
