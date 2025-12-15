乃木坂46梅澤美波2nd写真集、特典ポスター＆ポストカード全21種公開【一覧あり】
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、書店特典ポスター＆ポストカード18種の絵柄が公開された。
【一覧】梅澤美波2nd写真集 特典全21種公開
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
同写真集の書店特典は、折り目なしB3ポスター＆ポストカード。ポスターの特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、HMV＆BOOKS SHIBUYA、星野書店近鉄パッセ店の3書店。
ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（限定カバー版のみ）、HMV（※HMV＆BOOKSSHIBUYAは除く）、楽天ブックス（通常版のみ）、タワーレコード、TSUTAYA、SHIBUYA TSUTAYA、紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店、くまざわ書店、未来屋書店・アシーネ、三省堂書店、書泉・芳林堂書店、有隣堂、ブックファースト、NICリテールズ（※TSUTAYA屋号店舗、一部店舗を除く）、ヨドバシカメラ マルチメディア京都、コーチャンフォー、乃木坂46Mobileの18書店となる。
■梅澤美波 コメント
特典の写真も、それぞれ時間をかけて選ばせてもらいました。いろんな表情といろんなスタイリングが見られると思います。等身大だったり、大人っぽかったり、無邪気だったり…。どれを選んでもらっても、私のいろんな面を楽しんでもらえるはずです！
