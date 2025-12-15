『暗殺教室』新作の映像解禁 “あなたの知らない3年E組の日々”描く
アニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（2026年3月20日公開）の本予告映像＆ポスタービジュアルが公開された。
【動画】懐かしいキャラ大集結！公開された『暗殺教室』新作映像
物語は、殺せんせーの暗殺期限まで残り15日、卒業が目前に迫る、椚ヶ丘中学校の3年E組。生徒たちは殺せんせーと、この教室で過ごした濃密な日々を振り返っていく。人魚に泳ぎを教わる摩訶不思議な授業。それぞれの個性が炸裂し、芸術が爆発する一幕や、“暗殺”で培った技術を活かしたリベンジ大作戦。
甘酸っぱくて、もどかしい？バレンタインの出来事。そして、殺せんせーが誰にも見せなかった「秘密のアフターファイブ」に触れたとき、彼の意外な一面を知ることになる。笑って、悩んで、ぶつかり合って、支え合い、数えきれない経験を積み重ねてきた生徒たち。彼らが過ごした“あなたの知らない3年E組の日々”が描かれる。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介が主演で実写映画も公開された。
