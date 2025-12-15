HANA、1stアルバム『HANA』リリース決定 ちゃんみな「たくさん泣いて笑って作り上げました」【コメント全文】
7人組ガールズグループ・HANAが、1st アルバム『HANA』をリリースすることを発表した。タイトルはアーティストネームでもある『HANA』。“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムとなる。
今年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった今年夏開催のファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」、さらにアルバム用に書き下ろされた新曲2曲を含む全11曲を収録予定。これまでの歩みと、今のHANA、そしてその先を感じさせる作品となっている。
本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入。Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMusic Video未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録する。
アルバムの発売日は来年2月25日、配信は2月23日を予定しており、きょう15日からアルバムの予約が開始した。
また、アルバム発表にあわせ、新たなアーティスト写真も公開された。漆黒の世界の中で、真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーが強烈な存在感を放つ、印象的なビジュアルに仕上がっている。なお、ジャケット写真や各種アートワークについても今後順次公開予定。
【コメント】
■ちゃんみな
HANAの集大成を文字通りみんなでたくさん泣いて笑って作り上げました。
1アーティストとしての私としても彼女たちのおかげで史上1の自信作ができました。一つひとつの作品が、親友のように、家族のように、私に見せてくれる2つの意味での“本音”が詰め込まれています。
彼女たちの生き方や残したいこと、言いたいこと、言いたかったこと、人間として今生きているよ。ということ。
一人ひとりが満遍なく咲いていて、華々しいHANAにとって何世紀も残る歴史の1枚目、枯れることの無い記念すべきアルバムです。
大きな愛を込めまして。
ちゃんみな
