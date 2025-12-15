【「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」第2弾】 12月26日～ 開催

セブン‐イレブン・ジャパンは、全国のセブン‐イレブン店舗にて「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を12月26日より開催する。

本コラボは12月2日より実施中のキャンペーンとなっており、コラボ商品の販売やグッズがあたる抽選などを展開している。12月26日より第2弾として原作に登場したスイーツをイメージした5商品が新登場する。ハチワレがちいかわの所まで走り共有した「すっごい食べ物 いなりあげもち」など和洋のスイーツが新発売される。

また、12月26日より2026年1月8日までの期間中はオリジナルスタンプセットやスマホ用壁紙がもらえる「ちいかわLINEスタンプラリー」が実施。和装姿のちいかわたちを描いたスマホ壁紙などが手に入る。

商品ラインナップ

ちいかわのころころプチパンケーキ

価格：300円

発売日：12月23日（火）～順次

販売エリア：全国

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

すっごい食べ物 いなりあげもち

価格：259円

発売日：12月25日（木）～順次

販売エリア：全国

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

もっちりホットク チョコレート

価格：270円

発売日：12月25日（木）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

いちごミルクプリン

価格：280円

発売日：12月26日（金）～順次

販売エリア：全国

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

跳ねる！でっかいざくざくカステラ

価格：429円

発売日：12月30日（火）～順次

販売エリア：全国

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわLINEスタンプラリー

実施期間：12月26日～2026年1月8日

セブン‐イレブン店舗内のスタンドPOPに記載された専用二次元コードを読み込むと、SNSアプリ「LINE」上でオリジナルちいかわスタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」が開催。1店舗につき、1個のスタンプを獲得可能。スタンプは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、オデが正月用の装いとなった全4種類が存在する。絵柄の順番はランダムで、異なる4店舗を巡ると全ての絵柄が揃う。

スタンプ2個でちいかわオリジナルデザインのスマホ壁紙が獲得でき、スタンプ4個でちいかわオリジナルスタンプセットが当たる抽選に参加できる。1枚のスタンプ台紙につき1回の応募が可能で、最大4回まで応募できる。

ちいかわLINEスタンプラリー

ちいかわオリジナルスマホ壁紙、必要なスタンプ数：2個

ちいかわオリジナルスタンプセット、必要なスタンプ数：4個

スタンプラリーの流れ

「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーン

セブン‐イレブン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストをすると抽選で50名に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）」があたる。

応募受付期間：12月26日～2026年1月8日の14日間

参加条件：

（1）セブン‐イレブン公式Xをフォロー

（2）「#ちいかわと冬をもっとたのしんじゃお」とコメントを付けて引用ポスト

ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）

コラボ商品

おやつカンパニー ブタメン太麺スナック とんこつ味

価格：257円

発売日：12月17日（水）～順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

明星 チャルメラ ちいかわラーメン豚骨醤油味

価格：321円

発売日：12月27日（土）～順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

鬼辛カレーポテトスティック

価格：327円

発売日：2026年1月24日（土）～順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわステンレスタンブラー パステルピンクver.

価格：2,420円

発売日：12月26日（金）～順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

本体サイズ：飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわステンレスタンブラー ウォームレッドver.

価格：2,420円

発売日：12月26日（金）～順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

本体サイズ：飲み口外径約8.6cm×高さ約15cm

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわオリジナルエコバッグ

価格：1,320円

発売日：12月26日（金）～順次

販売エリア：一部店舗を除く全国

本体サイズ：本体展開時：横約29cm×高さ約53cm

収納時：横約12.5cm×高さ約17cm

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

(C)nagano

