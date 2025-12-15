サッカーJ3・JFL入れ替え戦

サッカーJ3・JFL入れ替え戦の第2戦が14日、愛鷹広域公園多目的競技場で行われ、レイラック滋賀（JFL2位）が、アウェーでアスルクラロ沼津（J3・20位）と1-1で引き分け、2戦合計スコア4-3とし、来季J3昇格を決めた。同県初のJリーグ入りの快挙に導いたのは、かつてのJリーガー。懐かしの顔にネット上では驚きが広がった。

長髪を結わき、ピッチ脇から指揮を執っていたのはかつて、元U-23日本代表や京都、名古屋などでプレーした角田誠氏。現役時代は、主にボランチとして活躍し、リーダーシップを発揮した。現在は滋賀の指揮官として采配を振るい、遂にクラブを史上初のJリーグへと導いてみせた。

サッカーファンには懐かしの顔とあって、SNS上でその存在が話題に。驚きや祝福の声が続々と寄せられていた。

「この世代が監督なんよなあ」

「角田誠なつかし」

「レイラック滋賀、監督が角田誠さんなのね」

「角田誠だったの！？」

「しかも監督が角田誠やん」

「あの角田かー。強かったときのサンガのやんちゃなDFというイメージ」

「もう監督業やってんのかよ」

「レイラック滋賀の監督って角田誠だったの!?」

「角田誠が監督だったのか！ それは嬉しい！おめでとうございます！」

42歳の角田監督は、京都パープルサンガ（現・京都サンガF.C.）でプロデビュー。名古屋グランパスやベガルタ仙台、川崎フロンターレ、清水エスパルスなどで活躍後、2021年に現役引退を発表。昨年から滋賀の監督に就いた。



（THE ANSWER編集部）