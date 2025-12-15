コース際でランナーを見守るのは…

13、14日に開催された奈良マラソンに、ここならではの“応援客”が現れ話題となっている。「ホッコリする光景です」「さすが奈良…」「走りながらニヤニヤしちゃいますね」とコメントが集まった。

古都の街並みを疾走するランナーを見つめるのは、奈良公園に住む鹿だ。1頭、2頭、3頭…と数が増え、コース際でおとなしくしている。東大寺の公式Xが「本日の奈良マラソン10キロコースで ランナーの皆さん、東大寺境内参道を走っておられます。鹿たちも応援に来ています」と投稿すると、X上には様々な声が集まった。

「最高の応援・癒しですね」

「野次鹿たち 奈良のマラソンって感じが出てて」

「走りながらニヤニヤしちゃいますね」

「共存かわいい」

「これだけ人間がいて誰も鹿せんを持ってない、だと！？」

「さすが奈良…」

「ホッコリする光景です。見ていて幸せになりました」

「また走って会いに行きたいなー」

「今日、何で人間たち走っとるん？？って見てそうで可愛い」

奈良マラソンは42.195キロのフルマラソンに加え、10キロ、ミニマラソンのコースも設定され、1万人以上が参加する大イベント。突然の人の波に驚いたようなシカの姿に「なんやコレ 信号無いんか？ どこで渡るんや」と胸中を代弁するかのようなコメントもあった。



