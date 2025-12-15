OWV＆OCTPATH、2DAYSワンマンライブで合同楽曲初披露 サプライズ発表も続々【OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE】
【モデルプレス＝2025/12/15】ボーイズグループ・OWV（オウブ）とOCTPATH（オクトパス）が12月13日・14日、連動型2DAYSワンマンライブ『OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE』を横浜BUNTAIにて開催。ここでは、2日間の様子をレポートする。
【写真】吉本所属人気ボーイズグループ、美しさ際立つメンバーのソロカット
DAY1となる13日は「OCTPATH -GRACE-」を開催。テージがゴールドの艶やかな光に包まれ、ビジョンにそれぞれのメンバーのビジュアルが映し出されると、会場では大きな歓声があがっていく。それと同時に炎が上がると白を基調とした衣装に身を包んだ8人が登場。海帆が激しく煽ったことを合図に始まった『Carnival』では、妖艶さと迫力を持ち合わせたパフォーマンスで一気に客席を惹き込み、 “何も迷うことなく going on”という歌詞世界がリンクし、会場全体を巻き込んでいく。
西島蓮汰の“奏でるOCTAVE”というひと声から始まる『OCTAVE』ではメンバーごとに異なる歌声でたたみかけていくラップで個性をしっかりと提示しつつ、そこに華やかに咲く花のような古瀬直輝のボーカル、そして美しく響き渡る唯一無二の四谷真佑のシャウトに、曲間の群舞とこれでもかと手札を見せていく。続く『Showtime』ではガラッと空気を変え、THmeとの息の合った「OK！」というコールで笑顔になり、ひとつになっていく空気感はまさにOCTPATHの真骨頂。“絶対に、誰も置いていかない”という想いが強いからこそ見せる、遠くの方まで手を伸ばす、 “一緒に”という気持ちがそのまま伝わってくるパフォーマンスは、会場にいるすべての人達の心の手を繋いでいくようだ。
続いてデビュー時から歌われている『Playboy』がスタート。この曲は、振り付けを担当した古瀬いわく、“当時、全員の実力が伴っていなかった初期に、3年後を見据えて作った”という高度なもの。しかし、ライブやイベントを重ね、4年目を迎えた彼らは、この曲を完璧に魅せていく。それは古瀬が「当時の想像を超えた」と言うほどの成長を感じるもの。かと思えば、多幸感あふれる『Sweet』メンバーそれぞれがじゃれ合いながらTHmeに手を振ったり、ファンサをしたりしながら全員で口角に指を当てる“Sweetポーズ”で盛り上がっていく。
一気に5曲を駆け抜けると、古瀬が「今日来てくれた方を後悔させません！」とはしたことを筆頭に、それぞれが会場に来てくれた人達への愛溢れるコメントと共に自己紹介を開始。栗田航兵は客席に「栗ちゃん！」と声を出してもらうと「僕はこの声を聞くためにアイドルになりました！」と満面の笑みを浮かべ、太田駿静はOWVの本田康祐に伝授してもらった自己紹介をするもちょこっとスベり、何とも言えない表情を浮かべ笑いに包まれていた。
炎が上がり、『Hands Up』が始まると客席のペンライトが上下に振れ、古瀬が「この日のためのスペシャルメドレーです！」と叫び、高橋わたるがビジョンに向けてハートマークを作りウィンクをすると大きな歓声が上がった『VIVID』に、メロウなサウンドにNOPPO氏が振りつけた手振りが美しい『また夏に帰ろう』、全員が肩を組みながら歌う幸せに満ちた『our Good Time』、ドラマティックな『Adolescence』で締めていく。彼らからあふれ出る清涼感や、少しの切なさなど、エモーショナルな感性がぎゅっと詰め込まれた、宝物のようなメドレーだった。
ステージの中央にクリスマスツリーが表れ、メンバーそれぞれがプレゼントを持ち登場すると、『Daydream』が始まり、ドリーミーな世界観のまま『Present』が始まると、全員がトナカイやサンタのカチューシャをつけてとびきりキュートにパフォーマンス。すると栗田が「みなさんにクリスマスプレゼントです！」と全員がサインボールを無邪気に投球。この日初解禁となった新曲『prism』では、艶やかなパフォーマンスと意味深な歌詞が届けられ、彼らが次のステージへと足を伸ばしていることを感じることができる。ただ楽しいだけではない、また違った魅力を新たな光として表現する、さらなる可能性を目の当たりにした瞬間だった。
ワンマンライブだからこそ見ることができるユニットステージでは、古瀬と高橋が組み、怪しく美しい世界観を表現。2人は1本の布の紐で繋がりながら舞う、怪しくドラマティックな演出に、客席は静かに息をのんだ。海帆と西島は、メロウなラップナンバーKohjiya,Shurkn Pap ＆MUDの『Love Me』をカバー。湿度のある西島のラップ、そして対照的な渇いたラップが重なり、栗田と太田、小堀柊はback numberの『クリスマスソング』をカバー。より等身大に聴こえる彼らの歌声は、しっかりと会場中に響き渡った。
そして、四谷は今年開催された『à la carte』のライブでも盛り上がった『むちゅー◆あいどる』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）を披露。四谷のアイドルへの想いが詰め込まれた人気曲だが、この日は途中から海帆が参加し、曲中セリフである海帆が「こっちにおいで」と囁くと歓声があがり、この曲名物の口上が叫ばれると会場はひとつに。海帆と四谷はアイドルとしての最高の笑顔でお互いのほっぺをつつき合うなど“かわいい”を全力で表現し、THmeを沸かせた。
センターステージで8人が円になり向かい合い、『Car Stereo』を歌い終えると、ビジョンには真っ赤な光に包まれ、扉が開いていく映像が映し出されていく。そこから始まったデビュー曲『IT’S A BOP』は、次のフェーズに彼らが進んだことが伝わってくる。歌うたびに強く成長し続けたこの曲からは、間違いなく、覇気が増し、歌詞通り覚悟を感じることができる。そのままの勢いを保ちながら『Wild』、『Bump』『Lip Service』と激しくたたみかけると、OWVの『BREMEN』のカバーを泥臭く、力強くパフォーマンス。ラストまで決して緩むことなくたたみかけ、『Run』のロックアレンジをマイクスタンドで感情をぶつけるように歌い、叫んでいく。そのエネルギッシュなステージの中に、彼らの自信と決意、そして楽しさがしっかりと溢れていた。
ビジョンに映し出された赤い光が2つに割れると、そこにはOWVの姿が。ステージにはOCTPATHとOWVの12人が揃い、テーマ曲である『TWO THRONE』を一緒にパフォーマンス。OWVの佐野文哉、本田康祐、OCTPATHの古瀬、海帆が振り付けしたこの曲では、全員が一列となり全員が揃う圧巻のダンスで魅せ一気に巻き込んだ後、ラストに4人と8人に分かれ反対の方向へ分かれていく演出は鳥肌もの。最後には2組がにらみ合ってからすれ違い、「To be continued…」と映し出され、本編は終了した。
アンコールでは、心が弾む最新曲『スターライトランデブー』で一気にテンションをあげ、全員で幸せいっぱいのコールが響き渡っていく。続く『Perfect』ではTHmeとコミュニケーションを取りながら笑顔を交換。最高に盛り上がる中、OWVも参加し、MCでは一緒にコール＆レスポンスでわちゃわちゃと盛り上がり『TWO THRONE』の振り付けの裏話などを話す姿に、さらに仲良くなった12人を確認。
さらに “Go To 5th Anniversary”と題したプロジェクトの一環として、ファンミーティング、単独ライブやリリース、さらには地上波冠番組など続々と発表。高橋は「みなさんの何気ない言葉で僕は本当に救われています」と愛を伝え、古瀬は「これを経て、新しい夢が増えました。OWVとOCTPATHで全国ツアーがしたいです！」と叫ぶなど、それぞれが愛あるメッセージを届けた。
ラストは『FUN』で全員がタオルを振りまわし、最高の笑顔に包まれると感情が爆発するかのように特効が上がり、最高のライブを締めくくった。つねに感謝と愛をしっかりと伝えながら、「どう楽しませるべきか」を考えながらパフォーマンスを届けてくれるOCTPATH。2026年も、間違いなくTHmeを楽しませてくれそうだ。
DAY2となる14日には「OWV -FORCE-」を実施。ステージ上に真っ赤な光を浴びた玉座に座った4人登場すると、割れんばかりの歓声が上がり、待ちに待ったライブがスタート。本田が「Are you ready！？」と煽ると、赤いグローブでマイクを持った中川勝就のひと声から『BLACK CROWN』がスタート。佐野がさりげなくハットを脱ぐと、真っ赤に染まった髪色がビジョンに映し出され、フロアはQWVの悲鳴に似た歓声に包まれていく。4人は堂々とした佇まいで “すべてを炎で燃やし、黒に染めていく”という彼らの意思が込められたこの曲を歌い放ち、アウトロでたたみかけるダンスブレイクでは一気に心を奪い、そのまま『SLEEPLESS TOWN』でさらに煽り、彼らの泥臭く前に進んでいく意思表明が込められた『Gamer』からは“逃さない絶対”という歌詞通り、今日、初めてライブに来た人達の心さえも搔っ攫っていく。
4人の軽い自己紹介をはさみ、佐野は「今年ラストにして今年イチ、最高のライブを作っていきましょう！」と声をかけ『CHASER』では静と動のダンスで魅了し、圧倒的な『Supernova』では、それぞれが余裕のある笑み、そして純粋にこの場所を楽しんでいることが伝わってくる。全く異なる4人の個性がぶつかり合いながらも、決して誰も引くことない、でも信頼しているからこそ生まれる一体感は、彼らのライブだからこそ感じることができる。さらに『Caution』でセンターステージへと向かいイントロで歓声が上がった『Last scene』など、ただ力強いだけではない、憂いも感じさせる表現力で魅了し、曲の最後には浦野秀太のシャウトが客席中に響き渡った。
MCでは、ビギナーズシートに来た観客とコミュニケーションを取ったり、互いのボケにツッコミあったりと仲良くじゃれ合いながら、本田が「どの曲来ても盛り上がれるよね？」と言うと、以前のライブで一気に広まった“女子バレー部の返事”という威勢のいい“はいっ！”という返事を強要（笑）。察しのいいQWVは、すぐに本田の煽りに「はいっ！」と声を出し、会場は爆笑に包まれた。満足気な本田だったが、「…こんだけ盛り上げといて次はバラードなんだけど」と笑い、「気持ちを作ります！」と話し、『Better Day』へ。
ビジョンに歌詞が映し出され、メロウに気持ちよく歌い繋いでいくと、ペンライトが横に揺れ、心地のいい空気感が流れていく。浦野は「いいね、みんな楽しんでる！？」と様子を伺いながら、次の曲の『TALK TALK TALK』のコールの練習をした後、曲が始まると、センターステージに4人が揃い、手を振ったり、コミュニケーションを取りながら、コール＆レスポンスで曲を完成させていく。センターステージに構えられたカメラに向かって4人がふざけながら集まる姿はとても微笑ましい。
そのままの温かい空気の中、彼らのキャラクターであるライオンたちがバンド演奏をしている姿が映し出され『EASY』がスタート。QWVのペンライトが気持ちよく上下に振られ、バンドサウンドに乗せた歌声は、今後さらに大きなステージで歌う姿が想像できるようなパフォーマンスだった。さらに『PARTY』では、ステージの左右をいっぱいに使い煽りながら盛り上げていくと、途中で浦野が音楽を止め、「カンカンカン争奪ゲーム」を急遽開催。ビジョンに事前に用意した4人の徒競走のアニメ映像で優勝した人が、最大の見せ場である“カンカンカン”というソロパートを与えられるというゲームに浦野だけが張り切る。
浦野が「推しの名前を叫んでくれたら連動して早くなりますから！」と叫ぶと、佐野が冷静に「ペンライトの連動ができてないのになんでそっちができるんだよ」とツッコミ、会場は爆笑。そんなツッコミに負けることなくビジョンにレースの模様が映し出されると、ノリのいいQWVは“がんばれ！”と純粋に応援。4人が様々な罠にひっかかりながら最後は浦野が1位でゴールすると、3人が「出来レースじゃねぇか！」と大声でツッコミ。最終的にコミカルな動きで浦野がダンスを披露するという、コントのような時間を終えると、パッと4人は切り替え、最後まで歌いきっていく。
後半では衣装を変え、炎があがるなか、猛々しいダンスと、強い意志がにじみ出たメッセージの『Sound the Alarm』を披露。本田と佐野がハイタッチした後、圧巻のダンスブレイクを見せると、OCTPATHのデビュー曲『IT’S A BOP』をカバー。半分の人数でありながらもまったく感じさせない迫力で魅せ、続いて彼らのデビュー曲『UBA UBA』へと繋いでいく。彼らの原点でありながらも、ライブで重ねていくごとに説得力と力強さを持つこの曲が、客席をダンスフロアへと変えていく。そのまま息つく間もなく『Tararam』ではコール＆レスポンスをしながら、限界など感じさせずにたたみかけていく。
その爆発力は加速したままシームレスに『Fanfare』、そして本田が「もっとみんなの声聞きたい曲あるんだけど一緒に歌ってくれてもいいかな！？」と叫び『SORENA』がスタート。一気に会場の温度が上がるなか、激しくそのままの熱を伝える本田と、クールで冷静に見え、誰よりも熱い想いをぶつける佐野、そして中川と浦野が肩を組んでセンターステージで笑顔を交わすなど、一気に感情をぶつけていく。そして、身体中に突き抜けるビートに興奮する『What you waitin’ for』ではジャンプで席が揺れるほど盛り上がり、暗転。
炎の映像が流れ、反対側から登場したのは、白い衣装に身を包んだOCTPATH。ステージにはOWV、OCTPATHの12人が揃い、この日のために書き下ろされた『TWO THRONE』をパフォーマンス。華やかで、パワフルなエネルギーに満ちた怒涛のダンスブレイクを見せ心を1つにした最後、2組へと別れていく演出は何度見ても潔く、美しい。
あらためてOWVが登場し、『一期一会』ではそれぞれ圧巻のソロでのダンスを魅せ『TRVCKSTVR』、そして本田が「正真正銘本家本元を見せてやるよ！」と、DAY1でOCTPATHがカバーした『BREMEN』をその言葉通りの勢いで魅せ、本編は終了。アンコールでも決して失速することなく『Time Jackerz』で始まり、中川は「2025年最後のワンマンライブということで気合いの入ったセトリにしてきました！」と話し、浦野は東京ドームで出来るようになったときに『PARTY』をどうするかと考えだし、佐野に「どこに予算使ってんの」とツッコまれるシーンも。
佐野は「ボーイズグループ戦国時代と言いますが、本当に戦国時代だとしたら、武器を集めた奴や、倒した奴ではなく、最後に立っている奴だと思います。派手な一発よりも、走りきる熱い気持ち、スタミナ、丹力が強いと思うので、この戦国時代を走り続けたいと思います！」と熱く宣言。最後に本田は「この5年間で悔しい想いをしてきたし、目の前にあるのにつかめなかったこともあったけど、ここまでこれたのは、みんなとこのメンバーがいたからなんだよ」と熱く叫び、「俺らと一緒に最高の景色見ようぜ！世界を奪える曲を持ってきました」と言い、最後に『LOVE BANDTIZ』を放ち、最高の笑顔でステージを去った。
決して王道ではないかもしれない。でも、彼ららしく、自分なりの道を見つけて手段を択ばず、目指した先に進み続けるOWV。彼らの強い意志がしっかりと見て取れる、今後も彼らに賭けて見たくなる、そんなライブだった。（modelpress編集部）
