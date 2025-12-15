ÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¡¢°µÅÝÅªÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¡È³³¥É¥ì¥¹¡É¥«¥Ã¥È¡Ä½ñÅ¹ÆÃÅµ¥Û゚¥¹¥¿¡¼3¼ï¡õ¥Û゚¥¹¥È¥«¡¼¥È゙18¼ï²ò¶Ø¡ÚÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/15¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬2026Ç¯2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢½ñÅ¹ÆÃÅµ¥Û゚¥¹¥¿¡¼3¼ï¤È¥Û゚¥¹¥È¥«¡¼¥È゙18¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¸½ÃÏ¤Î⼈¤â¶Ã¤¤Î°µÅÝÅªÈþµÓ
½ñÅ¹ÆÃÅµ¤Ï¡¢ÀÞ¤ê⽬¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡£ÀÞ¤ê⽬¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡Ë¡¢HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡¢À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¤Î3½ñÅ¹¡£¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤Î¤ß¡Ë¡¢HMV¡Ê¢¨HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡Ë¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¢TSUTAYA¡¢SHIBUYA TSUTAYA¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡¢´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡¢¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹¡¦¥¢¥·¡¼¥Í¡¢»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡¢½ñÀô¡¦Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹¡¢ÍÎÙÆ²¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢NIC¥ê¥Æ¡¼¥ë¥º¡Ê¢¨TSUTAYA²°¹æÅ¹ÊÞ¡¢⼀ÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µþÅÔ¡¢¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¡¢Çµ⽊ºä46Mobile¤Î18½ñÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
Çßß·¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµ¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬⾒¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åù⾝⼤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢⼤⼈¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤â»ä¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê⾯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
1st¼Ì¿¿½¸¤«¤é5Ç¯¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢26ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ëÈà½÷¤Î¡Öº£¡×¤ò¼ý¤á¤¿ËÜºî¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Çßß·¤¬»£±ÆÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡£°áÁõ¤ä»£¤ê¤¿¤¤¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤È°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤ò³è¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈà½÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Ë¤¢¤ë¥Ó¡¼¥Á¤Î´ä¾ì¤Ë¤Æ³¤⾵¤ò´¶¤¸¤ëÇß¤Á¤ã¤ó
¡¦HMV¡õBOOKS SHIBUYA¡§¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Æçõ¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£⿊¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç⼤⼈¤Ê1Ëç
¡¦À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡§¥ß¥é¥Î¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤Æ¡£¸á¸å¤Î⽇º¹¤·¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¿À¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤òÈäÏª
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç⼩µÙ·Æ
¡¦HMV¡§¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ò¤ª»¶Êâ
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç⼩µÙ·Æ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ô¥ó¥¯¡ß¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ç²Ä°¦¤µ»Ø¿ôMAX ¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¿·Á¯
¡¦TSUTAYA¡§¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò⽚⼿¤Ë¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç³¹Êâ¤¡£¤¤¤¿¤º¤é¤ÊÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤
¡¦SHIBUYA TSUTAYA¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Ç¤Î¡Ö³³¥É¥ì¥¹¡×¥«¥Ã¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç⼥¿À¤Î¤è¤¦
¡¦µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡§¥ê¥¾¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î³¹⾓¤ÇÐÊ¤àÇß¤Á¤ã¤ó
¡¦´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡§¥Ó¡¼¥Á¤Î´ä¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÄÀ¤ß¤æ¤¯ÍÛ¤Î¸÷¤ò⾒¤Ä¤á¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê1Ëç
¡¦¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹¡§¥ß¥é¥Î¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î⼈¤â¶Ã¤¤Î°µÅÝÅªÈþµÓ¤òÈäÏª
¡¦Ì¤Íè²°½ñÅ¹¡¦¥¢¥·¡¼¥Í¡§¤¹¤Ã¤Ô¤ó⾵¡ª¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¡õ¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ç¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î¥Ð¥Ö¤ß¥·¥ç¥Ã¥È
¡¦»°¾ÊÆ²½ñÅ¹¡§¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î⼈µ¤¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¤ò⼝¤Ë⾒⽴¤Æ¤¿¤ªÃã⽬¤Ê1Ëç
¡¦½ñÀô¡¦Ë§ÎÓÆ²½ñÅ¹¡§¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¡¼¥Ç¤ò⽻¿¥¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò⾒¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¥á¥í¤¤Çß¤Á¤ã¤ó
¡¦ÍÎÙÆ²¡§⽇¤¬ÄÀ¤àÄ¾Á°¡¢¥ß¥é¥Î¤Î³®Àû⾨¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î⾨¡×¤Ë¤Æ¥Á¥ë¥¢¥¦¥È
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡§¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯³¹¤Ø¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ª»÷¹ç¤¤
¡¦NIC ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥º¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î³¹¤Ç¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÁø¶ø¡Ö¤¤¤¤¥³¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÇß¤Á¤ã¤ó¤â¥á¥í¥á¥í
¡¦¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µþÅÔ¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥¨¥¢¥Ó¡¼¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ²¤½¤¦¤Ê¿²µ¯¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¡§¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡ß⻨¤ï¤éË¹⼦¤¬²Æ¤Ã¤Ý¤¤
¡¦Çµ⽊ºä46Mobile¡§¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÉþ¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹à¥â¥Ç¥ë¡¦Çßß·ÈþÇÈ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Çßß·ÈþÇÈ¼Ì¿¿½¸¡¢½ñÅ¹ÆÃÅµ³¨ÊÁ²ò¶Ø
¢¡Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡×
