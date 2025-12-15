平愛梨、41歳バースデーで家族6ショット公開「素敵な旦那様と子どもたち」「お揃い服可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】タレントの平愛梨が12月13日、自身のInstagramを更新。12日に41歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開した。
平は「41st birthday」とコメントし、バースデーパーティーで2つのケーキを前に夫でサッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手とお揃いの洋服を着た4人の息子との6人の家族ショットを公開。「歳の数の薔薇の花束 たくさんのプレゼント」とプレゼントの41本の赤い薔薇の花束の写真や、長友選手との夫婦ショットなども披露し、「普段バタバタバタバタ時間が過ぎていく中でも私の生まれた日を毎年大切にしてくれる夫に“ありがとう”が込み上げます」と夫への想いを綴っている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「素敵な旦那様と子どもたち」「幸せな誕生日」「愛が溢れてる」「息子さんたちのお揃い服可愛い」「ラブラブで素敵な夫婦」などと反響が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
◆平愛梨、誕生日の家族ショット公開
◆平愛梨の投稿に反響
