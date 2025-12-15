「忘年会の予定ある」って人 → 今すぐGET推奨ーー！ 落ちにくい【飲み会コスメ】見つけた♡

スケジュール帳を続々と埋めてゆく、忘年会の予定。会社の忘年会や取引先との忘年会、同僚、友人との忘年会など、メンバーが誰であっても、メイクはしっかりキープしておきたいもの。今回は、飲み会中にも落ちにくい「飲み会コスメ」をご紹介します。@ftn_picsレポーターKaori.FさんのInstagram投稿をもとに、注目の2アイテムについてレポートしていきます！

新作！ リプモンにうるツヤ系が登場

【KATE】「リップモンスター クリスタルポッド」＜CP03 幻想ラグーン＞\1,650（税込）

今や、【KATE（ケイト）】の代名詞とも言えるほどの「リップモンスター」シリーズから、新作のリキッドタイプが登場。商品パッケージに「ジェル膜に化けて 落ちにくい液状リップ」とあるように、リプモンお馴染みの技術が採用されているようです。レポーターKaori.Fさんによると「色持ちもよく、みずみずしさと、時間が経っても内側にほのかな湿度とツヤが残る感じがとても心地いい」のだそう。

ナチュラルな血色感が長続き

全3色の中から、レポーターKaori.Fさんが試したのは、ベージュ系のCP03。「リキッドの軽さと、ジェルのぷるんと感のいいとこどり」「グロスのベタつきが苦手な方でも、これは日常使いしたくなりそう」と、コメントしています。5時間経過した状態を見ても、ナチュラルな発色はそのままキープ。1次会が終わってからも、塗り直しせずに2次会へと繰り出せそうです。

皮脂にも涙にも負けない目元へ

【CEZANNE】「極細アイライナーEX」\638（税込）

会話に花が咲き、笑いあり涙ありになりそうな忘年会。ついつい目をこすってしまって、アイメイクが崩れた……。そうならないためには、落ちにくいアイライナーが1本あると心強いはず。【CEZANNE（セザンヌ）】の「ウォータープルーフ」「皮脂プルーフ」「湿気プルーフ」（商品パッケージより）が叶うアイライナーは、飲み会コスメにもうってつけと言えそう。0.1mmの極細筆で、まつ毛の際まで、繊細に埋めやすいのもポイント。カラーは、「00 ブラウンブラック」と「20 ブラウン」の2色展開です。

濡れてもにじまないのにオフは楽ちん

レポーターKaori.Fさんによると、「30秒ほどシャワーに当ててみましたが、流れていくどころか色もにじまずキープ。そのままティッシュで軽く押さえてもほぼ落ちませんでした」とのこと。画像でも、ラインがくっきりと残っているのを確認できます。公式サイトによると、「にじみにくいのにお湯でオフ」とのことで、深夜の帰宅になった日でもメイクオフまで楽にできそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S