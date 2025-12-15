元大阪府知事の橋下徹氏（弁護士）は「これって吉本新喜劇ですよ」と笑い、古舘伊知郎氏（タレント）は「のらりくらりでいくべきだった」と不満げだ。2025年12月14日放送の「そこまで言って委員会NP」（読売テレビ系）は、年末恒例の「名（迷）言暴言大賞2025」を発表、グランプリは高市早苗首相の「台湾有事答弁」だった。

「自分からケンカ吹っ掛けといて」

授賞理由は「この日本、そして中国と、あらゆる思想の人が、あらゆる考えでもって、この言葉で動いた。（反響の大きさでは）肯定的な人も、否定的な人も、これはナンバーワンということで、両方の勢力がこれを推すと思いますね」と審査委員長の門田隆将氏（作家）は説明した。

その高市答弁について、番組パネリストの橋下氏は、「（ポロッと答弁に対して）レーダー照射というね、向こう（中国）がガツンときたわけですよ。それに対して日本は抗議で終わるしかないのかと。これ、吉本新喜劇ですよ。自分からケンカ吹っ掛けといて、『このくらいで終わらしといてやるわ』というやつね」と、覚悟もないのに口走ったのは暴言もいいところという。

「のらりくらりとするしたたかさは欲しいな」

同じくパネリストの古舘氏は、「僕はやっぱり言うべきではなかったと。したたかなとんでもない国、中国に対して、あえて（台湾問題は）のらりくらりとするしたたかさは欲しいなというふうに思います」と、高市答弁は不用意だったという。

番組では「迷言暴言トロフィー」を高市首相に直接届けるというのだが、さて受け取るかどうか。受け取ったら面白い。

（シニアエディター 関口一喜）