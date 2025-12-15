今すぐ【ローソン】へダーーッシュ！！ おやつ時間が華やぐ♡「お芋スイーツ」

幅広い世代に人気のさつま芋スイーツ。【ローソン】でも、さつま芋の美味しさを堪能できる「お芋スイーツ」が販売されています。まもなく販売が終了してしまう可能性があるので、見つけたら即GETがおすすめ。お芋好きは要チェックです。

生地もお芋入り！ 焼き芋のロールケーキ

生地に混ぜこまれたお芋ダイスに気分が上がりそうなこちらは「焼き芋のもち食感ロール（紅はるか）」。ローソンで人気のもち食感ロールに、さつま芋を掛け合わせた贅沢感のある一品。甘みが強くねっとり・しっとりとした食感の品種「紅はるか」が使われています。「焼き芋」というところもポイントです。

お芋づくしなロールケーキ

もちもち食感のロールケーキ生地の中には、ダイスカットの焼き芋が入っていています。お芋風味のホイップの中には紅はるかのお芋餡が入っていて、どこを食べてもお芋を感じることができそう。@sujiemonさんによると「素朴な甘さとコクのある味わい」を楽しめるようです。価格は\408（税込）です。

華やかビジュアルのさつまいもクレープ

さつまいもの皮のような色をしたクレープ生地が目を引くこちらは「おいものクレープ」。ちょこっと顔を出すクリームやさつまいもの黄色と合わさると、本物のさつまいものよう。袋から出してワンハンドで食べられるのがうれしいポイントです。食後のスイーツにはもちろん、仕事の合間のおやつや小腹がすいたときもちょうどよさそう。お芋好きにはたまらない一品です。

どこを食べてもさつまいも

紫色のクレープ生地で包まれているのは、角切りのさつま芋・スイートポテト・お芋ホイップ。どこを食べてもお芋の味が楽しめそう。 温かい紅茶やコーヒーと一緒に味わうのもいいですね。価格は\346（税込）です。さつまいも・おいもスイーツが好きな人はぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A