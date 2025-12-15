“マリー・アントワネット思考”松村沙友理「良かった、今の時代のプリンセスで」
タレントの松村沙友理（33歳）が、12月13日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、マリー・アントワネットのような考えでいるため、「本当にもう国民から嫌われそう。良かった、本当、今の時代のプリンセスで」と語った。
松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、大阪出身なのでうどんが大好きで、好きなうどんはきつねうどん、「断然関西風のおだしがいいなと思っております」「断然コシのある讃岐派ですね」と話すが、ロケで日本全国のうどんを食べるようになって「めっちゃ飛び抜けて好きなのが山梨の吉田うどん。ありますよね。めっちゃ麺が硬くて馬肉が入ってるやつがもうめっちゃ好きです。もう大好きだからコシがあればあるほど好きなのかも。山梨にロケに行った時に食べさせてもらって、もう感動して美味しいってなって関東のお店も探したんですけど、意外と都内にもあんまりなくて。全然あんまり食べられてはないんですけど、関西風のうどんが好きと言いながら1番好きなのは吉田うどんかもしれない」と話す。
讃岐うどんでは「香川 一服」が好きだが、香川の本場の讃岐うどんは食べたことがないため、「タクシーのおっちゃんがツアーで連れてってくれるみたいなやつあるじゃないですか。あれすごいやりたいです。1日に何件かうどんのお店回ってくれるみたいな。あれ、すごいやりたい。それがちょっと最近の夢ですね」とコメント。
さらに松村はうどん店でおにぎりや天ぷらが並んでいても悩むことはなく「基本的に食べたいもの全部食べるスタイルなんで悩めへんかも。『うわ、美味しそう。食べよう』『うわあ、美味しそう！食べよう』っていうタイプ。なんかおいなりさんとおにぎり、どっちか、とかあんまりないかも。 どっちも食べる。あのね、本当に“マリー・アントワネット思考”なんですよ、私。『パンがなかったらケーキ食べたら？ え、なんならパンもケーキも食べたらいいじゃない？』これ。もう天ぷらも『え、天ぷら悩んでるの？ 全部食べればいいじゃない』ってタイプ。たぶん本当にもう国民から嫌われそう。良かった、本当、今の時代のプリンセスで。だから結構本当にだからあの自分でセルフでいろいろ取るタイプのお店はもう大好き」と語った。
松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、大阪出身なのでうどんが大好きで、好きなうどんはきつねうどん、「断然関西風のおだしがいいなと思っております」「断然コシのある讃岐派ですね」と話すが、ロケで日本全国のうどんを食べるようになって「めっちゃ飛び抜けて好きなのが山梨の吉田うどん。ありますよね。めっちゃ麺が硬くて馬肉が入ってるやつがもうめっちゃ好きです。もう大好きだからコシがあればあるほど好きなのかも。山梨にロケに行った時に食べさせてもらって、もう感動して美味しいってなって関東のお店も探したんですけど、意外と都内にもあんまりなくて。全然あんまり食べられてはないんですけど、関西風のうどんが好きと言いながら1番好きなのは吉田うどんかもしれない」と話す。
さらに松村はうどん店でおにぎりや天ぷらが並んでいても悩むことはなく「基本的に食べたいもの全部食べるスタイルなんで悩めへんかも。『うわ、美味しそう。食べよう』『うわあ、美味しそう！食べよう』っていうタイプ。なんかおいなりさんとおにぎり、どっちか、とかあんまりないかも。 どっちも食べる。あのね、本当に“マリー・アントワネット思考”なんですよ、私。『パンがなかったらケーキ食べたら？ え、なんならパンもケーキも食べたらいいじゃない？』これ。もう天ぷらも『え、天ぷら悩んでるの？ 全部食べればいいじゃない』ってタイプ。たぶん本当にもう国民から嫌われそう。良かった、本当、今の時代のプリンセスで。だから結構本当にだからあの自分でセルフでいろいろ取るタイプのお店はもう大好き」と語った。