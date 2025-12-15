群馬県草津町の元町議、新井祥子氏が黒岩信忠町長から性被害を受けたと虚偽の告発をした事件に関連して、草津町議会は12月12日、「全国フェミニスト議員連盟」の謝罪声明（11月30日付）に対する見解を公表した。

これを受けて、草津町議会は「当議会が提示した問題点を無視された状態で当町議会を“⾮⺠主的”と断じられたことに、驚きと当惑を禁じ得ずにおります」などして、同連盟の姿勢を批判している。

●「心よりお詫び」も、抗議文は「非民主的な運営に対するもの」

この事件をめぐっては、名誉毀損と虚偽告訴の罪に問われた新井氏に今年9月、懲役2年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡され、その後確定した。

民事裁判でも、黒岩町長への損害賠償を命じる判決が確定しており、刑事・民事の両面で「黒岩町長によるわいせつ行為はなかった」とする司法判断が固まっている。

こうした判決を受けて、女性議員の増加を掲げて活動をしている「全国フェミニスト議員連盟」は11月30日、公式サイトで「草津町長や関係者にご負担をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪する声明を掲載した。

同連盟は、新井氏が除名処分を受けた後の2020年12月、黒岩町長や群馬県知事らに宛てて「新井祥子議員が町長による性被害を告発したことへの草津町議会の対応は、『性被害を告発したこと自体を否定する』人権侵害だと私たちは考えます」などとする抗議文を出していた。

この抗議文について「議会の非民主的な運営等に対するもの」だったと釈明し、その趣旨は現在も堅持する姿勢を示した。

●「驚きと当惑を禁じ得ない」

これを受けて、草津町議会は12月12日、町の公式ホームページ上で「当町議会の見解」と題する文書を掲載した。

まず、2020年当時、同連盟からの抗議文に対して、新井氏の発言の矛盾点を指摘した回答書を送付していた経緯を説明。その後、同連盟から回答がないまま今回の声明が発表されたとして、次のように指摘した。

「今回改めて、回答書内で当議会が提示した問題点を無視された状態で当町議会を“⾮⺠主的”と断じられたことに、驚きと当惑を禁じ得ずにおります」

●裁判で明らかになった「新井氏による創作」

さらに草津町議会は、当時、同連盟に送った回答書で矛盾点を指摘していた新井氏の議会での発言について、その後の裁判で明らかになったこととして次の2点を挙げた。

一点目は「町長室の家具の配置」をめぐる主張だ。新井氏は当初「証拠隠滅のための模様替え」だとうったえていたというが、裁判の書面で一切触れられず、刑事裁判の本人尋問でも「覚えていない」と発言したと指摘している。

二点目は、新井氏が2020年10月にフェイスブックで公開した「秘密録音」に関する説明だ。新井氏は記者会見で「町⻑が近づいてきたときに録⾳機を持っているのがばれたかと思い、そこでスイッチを切った」などとしていた。

しかし実際には、町長室への入室から退室後までのすべての会話を録音しており、草津町議会は「町長による“わいせつ行為”やそれに至る発言等は新井氏による完全な創作であったことが明らかになりました」とした。

●「責任の濃度を薄めながらの」お詫び「大いに疑問」

草津町議会はさらに「リコール成立前に行われたこれらの検証は、当時の時点で顕在化していた客観的な矛盾点を新井氏に問うたものであり、新井氏、そして矛盾を問うた他の議員の性別に関係なく⾏われるべき内容でした」と反論。

全国フェミニスト議員連盟の対応について、次のように批判している。

＜新井⽒を厳しく断罪した判決の内容、そして⿊岩町⻑への人権蹂躙において貴連盟ならびにその先導を務める方々が果たされた役割をどの程度受け止めておられるのか、今回の声明から掴み取ることはできませんが、“結果として”、“ご負担”などの言葉で責任の濃度を薄めながら「心よりお詫び」を述べつつ、一方で当町議会に対しては従来の主張を繰り返され、「⾮⺠主的」というレッテルを貼り続けたまま活動の継続を宣言される貴連盟の姿勢には、大いに疑問を感じざるを得ません＞