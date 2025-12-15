広島がガウル新監督の就任を発表

J1のサンフレッチェ広島は12月15日、ドイツ1部RBライプツィヒでトップチームのアシスタントコーチを務めるバルトシュ・ガウル氏が新監督に就任すると正式発表した。

ガウル新監督はドイツとポーランドの国籍を持つ38歳で、シャルケ（ドイツ）の下部組織で指導者としてのキャリアをスタート。2018年からはマインツのセカンドチームであるマインツ05 IIで監督を務め、22年6月から23年3月にかけては、ヴィッセル神戸にも在籍した元ドイツ代表ルーカス・ポドルスキが所属するグルニク・ザブジェ（ポーランド）の監督を歴任した。

直近では、ライプツィヒで2024年からユースフットボールダイレクター、2025年からはトップチームのアシスタントコーチを務めていた。ガウル新監督は「魅力的で、インテンシブで、クオリティの高いサッカーをしながら、結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョン」とコメントを発表。スキッベ監督の今季限りでの退任が発表されていたなか、新指揮官としてどのようなチームを作り上げるのか注目が集まっている。

SNS上では「ワクワクする」「楽しみです！」「ようこそ！」「期待してます」「きたー！」「新しい紫の物語が始まる」「待ってました！」「どんなサッカーが見れるか」「演出かっこよ」「貫禄凄い」（FOOTBALL ZONE編集部）