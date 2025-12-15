ティモシー・シャラメ、ネットで話題の覆面ラッパー本人説に意味深回答
TikTokで人気急上昇中のイギリス人ラッパーEsDeeKid。顔を隠して活動し、個人的な情報を全く明かしていないミステリアスなアーティストだが、その正体がティモシー・シャラメではないかと一部で憶測を呼んでいるそう。ラジオ番組に出演したティモシーが、この噂に言及した。
【写真】ラブラブ！ ティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナー、鮮やかオレンジのペアルックで登場
アメリカで12月25日より公開する『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（日本では2026年3月公開）のプロモーションのため、イギリスのラジオ番組『Heart Breakfast（原題）』出演したティモシー。ホストから、「EsDeeKidの正体はあなたではないかとファンが盛り上がっているけれど、本当ですか？」と質問され、「何度も言うけれど、ノーコメントです」とクールに回答した。
そして「これについては、2語でお答えします」と続け、もったいぶった後、「いずれ明らかになります。2語に収まらなかったけど…」と意味深な言葉を残した。
Peopleによると、ティモシーがEsDeeKidではないかと囁かれ始めたのは今年のはじめ頃。唯一露出している目元がティモシーに似ているというのが理由だが、8月、EsDeeKid のコラボレーターとして知られるFakeminkのライブでティモシーの姿が目撃されたことから、この説は一層盛り上がりを見せたようだ。
なおティモシーは、ニューヨークの芸術系の名門校ラガーディア高校時代に、リル・ティミー・ティムとして学校のイベントなどでラッパー活動をしていたことがブレイク後に発覚。トーク番組などでネタにされてきたが、ここでもホストの2人はその点にしっかり言及。ティモシーは苦笑いしつつ、「暗い過去に触れましたね！」と返している。
【写真】ラブラブ！ ティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナー、鮮やかオレンジのペアルックで登場
アメリカで12月25日より公開する『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（日本では2026年3月公開）のプロモーションのため、イギリスのラジオ番組『Heart Breakfast（原題）』出演したティモシー。ホストから、「EsDeeKidの正体はあなたではないかとファンが盛り上がっているけれど、本当ですか？」と質問され、「何度も言うけれど、ノーコメントです」とクールに回答した。
Peopleによると、ティモシーがEsDeeKidではないかと囁かれ始めたのは今年のはじめ頃。唯一露出している目元がティモシーに似ているというのが理由だが、8月、EsDeeKid のコラボレーターとして知られるFakeminkのライブでティモシーの姿が目撃されたことから、この説は一層盛り上がりを見せたようだ。
なおティモシーは、ニューヨークの芸術系の名門校ラガーディア高校時代に、リル・ティミー・ティムとして学校のイベントなどでラッパー活動をしていたことがブレイク後に発覚。トーク番組などでネタにされてきたが、ここでもホストの2人はその点にしっかり言及。ティモシーは苦笑いしつつ、「暗い過去に触れましたね！」と返している。