田久保前市長の失職に伴う伊東市長選挙が14日行われ、元市議の杉本憲也さんが大混戦を制し、初当選しました。

一方、再選を目指した田久保前市長は落選しています。



（杉本陣営）

「バンザーイ」



伊東市長選挙は開票の結果、元市議で国民民主党県連が推薦する杉本憲也さんが初当選しました。



（杉本憲也氏）

「皆さんやりました。変わらないと言われた伊東をこれから先は必ず皆さんと一緒に変えます」





一方、落選した田久保前市長は14日夜、報道陣の取材に応じることはありませんでした。そうした中、15日朝自身のSNSを更新し「これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません。この後の予定についてはまったくの未定です」と投稿しています。当選から一夜明け、杉本さんの姿は伊東市役所前に。（杉本憲也氏）「おはようございますありがとうございます！」通勤・通学する人たちに向け当選の挨拶をするとともにこれから一緒に働くこととなる市職員にも挨拶をしていました。杉本さんはまず、早急な市政の立て直しとともに、物価高対策に取り組みたいとしています。（杉本憲也氏）「皆さんがワクワクする住んでみたいな行ってみたいなという前向きな町にしていきたい。市民の命を守る立場なので誠心誠意働いて働いて働いてやっていきたいと 思います」杉本さんには15日午後、当選証書が付与され就任会見が行われる予定です。