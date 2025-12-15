佐々木希の編み物、クオリティにファンビックリ「本当に上手!!」「可愛い」
女優の佐々木希が14日にインスタグラムを更新。自作の編み物を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】佐々木希、編み物を持ってニッコリ
佐々木が投稿したのは、自作の編み物を記録したオフショット。複数公開されている写真には、編み物を持ってカメラに微笑みかける様子に加えて撮影現場、移動中に自作したマフラー、ブランケットなどが収められている。
彼女の編み物のクオリティに、ファンからは「本当に上手！！販売して欲しいくらい上手」「可愛い」「素敵です〜」などの反響が寄せられた。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。2025年1月からは主演ドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）がスタート。さらに4月22日からは出演するドラマ『天久鷹央の推理カルテ』も放送開始される。
引用：「佐々木希」インスタグラム（@nozomisasaki_official）
