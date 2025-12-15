吉本興業所属のボーイズグループであるＯＷＶとＯＣＴＰＡＴＨによる連動型２ＤＡＹＳワンマンライブ「ＯＷＶ・ＯＣＴＰＡＴＨ ＭＡＳＨＵＰ ＬＩＶＥ ２０２５ ＴＷＯ ＴＨＲＯＮＥ」が１３日、１４日の２日間神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩで開催された。

ＤＡＹ１は「ＯＣＴＰＡＴＨ ‐ＧＲＡＣＥ‐」、ＤＡＹ２は「ＯＷＶ ‐ＦＯＲＣＥ‐」と題し、それぞれのグループがパフォーマンスを披露したほか、ワンマンライブだからこそ見ることができるユニットステージなども披露。

また、連動型ならではの試みとして両日ともに両グループが勢ぞろいする場面も見られた。

ＤＡＹ１の「ＯＣＴＰＡＴＨ ‐ＧＲＡＣＥ‐」では、“Ｇｏ Ｔｏ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ”と題し、２０２６年１１月に迎える５周年へ向けたプロジェクトの一環として、２６年開催のファンミーティング、単独ライブやリリース、さらには地上波冠番組など続々と発表。高橋わたるは「みなさんの何気ない言葉で僕は本当に救われています」と愛を伝え、古瀬直輝は「これを経て、新しい夢が増えました。ＯＷＶとＯＣＴＰＡＴＨで全国ツアーがしたいです！」と叫ぶなど、それぞれが愛あるメッセージを届けた。

ＤＡＹ２の「ＯＷＶ ‐ＦＯＲＣＥ‐」、アンコールでは佐野文哉は「ボーイズグループ戦国時代と言いますが、本当に戦国時代だとしたら、武器を集めた奴や、倒した奴ではなく、最後に立っている奴だと思います。派手な一発よりも、走りきる熱い気持ち、スタミナ、丹力が強いと思うので、この戦国時代を走り続けたいと思います！」と熱く宣言。

本田康祐は「この５年間で悔しい思いをしてきたし、目の前にあるのにつかめなかったこともあったけど、ここまでこれたのは、みんなとこのメンバーがいたからなんだよ」と熱く叫び、「俺らと一緒に最高の景色見ようぜ！ 世界を奪える曲を持ってきました」と話し、グループは最高の笑顔でステージを去った。