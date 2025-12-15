タレントのゆりやんレトリィバァが１５日、都内で行われた株式会社アルク新戦略発表会に出席した。

同社のＴＯＥＩＣ対策アプリ「Ｓａｎｔａアルク」は、この日からＡＩが学習の続け方まで伴走する新機能を提供する。ブランドミューズに起用されたゆりやんは、この日からオンエアされる新ＣＭでも着用した青色のサンタクロース衣装で登場し、「人間です」とあいさつ。「『裸は…』ということだったので、この衣装を着ました。とっても気に入っています」とゆりやん節で会場を沸かせた。

昨年は米・ロサンゼルスに拠点を移した。「もっと積極的に英語で話しかけないといけないけど、ロサンゼルスの新人と思われたくなくて、あまり話しかけないようにしています。いろんなことを聞けばいいのに、知ったふりして生活して、もったいない１年でした」と振り返った。米国生活で困ったことも。「おなか痛くて病院に行ったら、（医師が）何を言っているか分からなくて、『ＹＥＳ』で全部答えていたら、気がついたらお尻に注射を打たれました。痛かったな〜」と苦笑いで明かし、会場の笑いを誘った。

同アプリの機能を活用し、ゆりやんのＴＯＥＩＣでの予測スコアは６６０と評価された。司会者から「（６００点台は）履歴書に書ける最低レベル」と説明されると「スティーブン・スピルバーグ、聞こえてる〜？お願い〜待っててくださ〜い！」と遠くの方をむいて叫んだ。会見中は得意のラップやダンスも披露。感情のこもった英語スピーチも披露し、サービス精神たっぷりな一面を見せつけた。