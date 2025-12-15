建物が吹き飛ぶ大爆発の瞬間　「突然家が揺れて」降り注ぐ破片から逃げる人も…6人けが3棟以上被害　ガス管損傷が原因か　アメリカ

アメリカ・カリフォルニア州の住宅地で、大規模な爆発事故の様子がカメラに捉えられた。建物は大きな音とともに崩れ、破片が飛び散る中、人々が必死に避難する姿もみられた。

消防が消火にあたったが、複数の人が負傷し搬送された。地下に配置されていたガス管の損傷が、爆発の原因とみられている。

建物が突然爆発…その瞬間

アメリカ・カリフォルニア州で11日に撮影されたのは、大きな音を立てながら建物が爆発する瞬間だ。

飛び散った破片が降り注ぐ中、近くにいた人がとっさに避難する緊迫の様子も確認できる。

爆発の直後、建物からは黒煙がたちこめていた。

ガス管が爆発か？建物3棟が被害

消防隊が駆けつけ火は消し止められたが、6人が負傷し病院に搬送された。

爆発が起きた付近の建物は原型をとどめておらず、崩れたがれきに埋もれている車もみられた。

近隣住民は、「目が覚めてしばらくしたら突然家が揺れて、爆発が起きたんです。様子を見に行ったら家が完全に壊れていました」と語っている。

この爆発の影響で、少なくとも建物3棟が被害を受け、うち1棟は全焼したとみられている。

地元メディアによると、爆発の直前には修復作業が行われていて、地下に配置されていたガス管の損傷が爆発の原因になったとみられているという。

（「イット！」 12月12日放送より）