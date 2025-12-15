出会った男性を次々と虜にしてきた27歳のモテ美女が、結婚を望む理由を涙ながらに打ち明ける場面があった。

【映像】超モテモテの27歳美女の顔面（美しい水着サーフィン姿も）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

今シーズンの女性メンバーの中で、人気ナンバーワンのレイナ（27歳／BAR経営）。浮気性の元恋人・タカマサ（31歳／コンサルタント）との関係を見つめ直すため、参加した共同生活で、レイナは多くの男性からアプローチを受けてきた。次第にレイナは、ダイシロウ（30歳／エステティシャン）を意識するようになり、この日は彼を誘ってダーツバーへ。ダーツを楽しんだ後は、お酒を飲みながらじっくり会話を交わした。

気持ちを確かめ合いお酒が進む中、レイナは結婚したいと思う理由を涙ながらに話し始めた。「おじいちゃん、おばあちゃんっ子なのね」。そう切り出したレイナは、大好きな祖父母が「ひ孫を見たい」と話していることを明かし、さらに「お父さんとお母さんは早くに別れちゃったから、憧れもある」と、幸せな結婚生活への憧れを口にした。

祖父母にひ孫を見せるためにも、早く結婚したいと願うレイナ。タカマサのことは「めっちゃ好きではある」と話しながらも、浮気性の彼と結婚を前提に交際を再スタートさせて良いものか、迷いを見せていた。