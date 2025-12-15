日本テレビ黒田みゆアナウンサーが、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。「女芸人No．1決定戦 THE W」で優勝したお笑いコンビ、ニッチェについて熱っぽく語るシーンがあった。

この日、ニッチェが生出演し、決勝のネタ「謝罪」を披露した。その後、MCの南海キャンディーズ山里亮太が2人にインタビュー。優勝後の心境や家族の反応、7年ぶりの賞レース出場について質問した。

お笑い好きで知られる黒田アナは「THE W」でMCを務めており、山里から「黒田さんは会場でその瞬間を見ていたと思うんですけど」とトークのバトンを渡されると、「準決も拝見してて。決勝のネタ、松葉づえのネタを準決勝ではやってらっしゃらなくて。それを決勝でぶつけたという、その心がすごい。プライドと言いますか」とたたえた。

また「他のファイナリストの方も、泣きながら喜んでる方もいらっしゃったり。本当に芸人の皆さんから愛されているんだなとすごく感じました」と一息に語ったところで時間いっぱいを迎えた。

山里は、黒田アナが熱弁を振るった後に「いや、質問して？」とツッコミ。スタジオが笑いに包まれると、大慌てした黒田アナは「自分の感想を述べてしまいました。すいません！申し訳ないです！」と平謝りだった。