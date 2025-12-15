『ストリートファイター』実写映画17人のビジュアル話題「春麗ヤバくないか」「ガイルの再現度がエグい」
対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』を原作とする実写映画『Street Fighter』（2026年10月16日全世界公開）のビジュアル＆映像が公開され、衣装を着た俳優たちの容姿がネット上で話題となっている。
【写真】似てる？春麗＆キャミィたち17人 『ストリートファイター』実写ビジュアル
主要キャスト17人はケン役をノア・センティネオ、リュウ役をアンドリュー・小路、春麗役をカリーナ・リャンが担当する。
豪鬼役はジョー“ローマン・レインズ”アノアイ、ベガ役はデヴィッド・ダストマルチャン、ガイル役はコーディ・ローデス、火引弾役はアンドリュー・シュルツ、ドン・ソバージュ役はエリック・アンドレ、ダルシム役はヴィドゥユト・ジャームワール。
マイク・バイソン役はカーティス“50セント”ジャクソン、ブランカ役はジェイソン・モモア、バルログ役はオーヴィル・ペック、ザンギエフ役はオリヴィエ・リヒタース、エドモンド本田役は後藤洋央紀、ユーリ役はレイナ・ヴァランディンガム、ジョー役はアレクサンダー・ ヴォルカノフスキー、カイル・ムーニー、キャミィ役はメラニー・ジャーンソンが名を連ねる。
ビジュアルがついに公開されると、ネット上では「ガイル凄いなーって思ったけど、春麗はちょっとヤバくないか」「ザンギエフが主役でいいんじゃないかな」「キャミィが当たり引いてしまった感がある」「ガイルの再現度がエグい」などの声が出ている。
同シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録した。現在までシリーズ累計販売本数は5700万本を誇るなど世界中でロングセラーを記録し、近年ではeスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。
