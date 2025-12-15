TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が14日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）で、人気女優のデビュー秘話に感心する場面があった。

同番組では女優の松本若菜がゲスト出演。松本は高校1年生の時に、地元・鳥取で女優の奈美悦子からスカウトされたエピソードを披露。松本が学校帰りに友人らと「アイスクリームでも食べようか」と商業施設を訪れたところ、たまたま立ち寄っていた奈美が「あなた、芸能界に興味ない？」と声を掛けたという。

当時松本は「“わ〜芸能人だ、握手してください”みたいな感じで近づいて行った」と回想。安住アナが「本当に細かいことばっかり聞いちゃって申し訳ないですが」と前置きしながら、「奈美さんはその時松本さんを見て、どのくらいの時間が経った後に言ったんですか？」と質問した。

すると松本は「私が“握手してください”って友達みんなと行って、その時は1回“じゃあね”みたいな感じでお別れしたんですよ」と振り返った。

そして「アイスクリームを買いに行こうとフードコートに行ったら、今度は奈美さんが私達を探しに来てくれて、見つけてくれて、それで“芸能界に興味ない？”って声を掛けていただきました」と打ち明ると、安住アナは「またなんかちょっと、そこにリアリティがありますよね」と感心した。

続けて「握手して（軽い調子で）“アナタかわいらしいからどう？”って言うんじゃなくて、一度“どうもありがとうね”ってお別れした後に。きっと奈美さんも他の方達と意見をすりあわせて」と想像すると、松本も「かもしれないですね」と同意。「“あの子ちょっと声を掛けたほうがいいわ”って言って、もう一度やっぱりって。ああそうですか、へぇ〜っ」と改めて驚いていた。