4人組ボーイズグループ、OWVが14日、横浜BUNTAIで単独公演「OWV＆OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE」を行った。前日に同会場で弟分のOCTPATHも公演を行い、曲間の映像などがリンクした“史上初の連動型2DAYS単独公演”と銘打って開催。お互いの楽曲をカバーで披露したほか、合同曲「TWO THRONE」では両公演で2組そろってサプライズパフォーマンスを敢行し、ファンを熱狂させた。

OWVの4人は冒頭で火花と共にド派手な金の座椅子に座って登場。11月放送開始TBS系ドラマ「プロパガンダゲーム」主題歌の新曲「BLACK CROWN」で幕開けし、リーダー本田康祐（30）は「今年最後のワンマンです。5周年をみなさんと共にできてうれしかったですし、幸せです」とあいさつ。中川勝就（28）も「一番楽しかったなと言って頂けるようにしようと、気合の入ったセットリストです。来年ももっと前に進んで、すてきな景色を見ていけるよう頑張ります」と力を込めた。

「TWO THRONE」でOCTPATHが登場した際は大きな歓声が起こり、兄弟グループの絆を感じさせるステージに。全24曲を駆け抜け、佐野文哉（28）は「ボーイズグループ戦国時代とは言いますが、最後は熱い気持ちやスタミナ、胆力のある方が強いと思うので、先頭を走り続けたいと思います。まだまだ息切れするような場所へ行きましょう！」と呼びかけた。【松尾幸之介】